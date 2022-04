Goranski: 'la minería es un factor de desarrollo'

Hugo Goranski es uno de los empresarios mineros dio a conocer importantes detalles de lo que depara el panorama en la industria minera en San Juan.

De este modo, el empresario señaló al móvil de Canal 13 San Juan que hay una gran importancia con el programa de modelo San Juan que apunta a dar a conocer a la minería como una industria sustentable "en dar un debate serio". Luego añadió que busca de algún modo argumentar contra aquellos que juzgan la industria, por lo que dijo "cuando aquellos que hablan de la minería como mala prensa, no hablo de los periodistas, sino de los falsos profetas que se llenan la boca". A esto apuntó "porque parecería que no andan en autos, no usan los celulares, que no ven televisión".

A la vez sentenció el modelo sanjuanino es "una política de estado que ha trascendido las regiones". Es así como mencionó "todos los proyectos los hemos hablado en la cámara minera, que se va a crear". Luego dijo "coordinando con la mesa minera de la cámara de empresarios mineros, quienes trabajan muy en conjunto con los proveedores, con los distintos departamentos que tienen que generan trabajo".

Sobre la minería sentenció "hemos presentado un libro blanco, qué es una propuesta y la minería es un factor de desarrollo". Es así como comparó a San Juan con países donde la minería es una fuente de trabajo de mayor importancia. "Esto es una oportunidad histórica con el cobre. Que en San Juan se pueda generar tanto trabajo" aclaró.

Sobre los pedidos que le hace a los proveedores mineros indicó "yo creo que lo que pedimos los proveedores mineros es justamente el interactuar con la comunidad de San Juan. Ya tenemos una experiencia minera, que nos podemos complementar con otros proveedores que vengan pero creemos que en San Juan tiene la licencia social que ha permitido a muchos de nosotros desarrollarnos" marcó el empresario.

De este modo, finalizó su respuesta "creemos en la complementación, somos locales, creemos que no venderlo más caro pero si tenemos derecho a generar".