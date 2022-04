Falta gas oil y aseguran que el panorama será peor

En la jornada de este viernes, Analía Salguero, Presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustible, dialogó en vivo con Daniel Tejada, en Banda Ancha, acerca del desabastecimiento de combustible que está atravesando en este tiempo la provincia de San Juan.

Para Salguero el panorama es preocupante y lo define como 'Nublado y desmejorando’ y es que al principio hubo una disminución del producto, que no terminaba de alcanzar para poder salir a hacer cánones de venta, pero ahora ya ni siquiera se puede vender al auto de la calle y es por eso que en el día de ayer hubieron varias estaciones de servicio que quebraron su stock', relató Salguero.

El combustible Diesel es el primero que se ve resentido porque es la mayor demanda. La Petrolera estatal se ve mas complicada por el déficit y por ser mayoría en el mercado, por lo que es la que mas volumen necesita tener para abastecer a toda su red.

YPF es el primero que se queda sin gasoil en la argentina, y es porque 'tenemos un precio desfasado con el resto del mundo' indicó Analía. Y es que al no poder abastecer a sus clientes, estos se vuelcan a otras petroleras que no alcanzan a satisfacer a todos. Sumado a que hace un tiempo se cortó el canal mayorista y los que no tienen bandera se quedaron sin combustible.

'La gente está muy preocupada, son muchos puestos de trabajo que están en juego' finalizó.