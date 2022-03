Buscan que 1 millón de argentinos se expresen en contra del acuerdo con el FMI

Shirley Ponce es una de las voceras de Libres del Sur, quien pregona la búsqueda de firmas para evitar el pago de la deuda del FMI. La joven señaló que en 200 puntos de San Juan ya están con la recolección que debe llegar a la cifra de un millón de firmas.

"La verdad que nos ha ido muy bien, es una consulta que le dimos lanzamiento la semana pasada y esta semana ya es oficial, estamos los días 4 y 6 de marzo en 200 puntos de la provincia" comenzó Ponce. A la vez detalló que en estos lugares "cada persona se puede acercar y es un voto totalmente anónimo. Estamos consultando sobre el acuerdo del FMI".

Si bien consideró que es una deuda a pagar, primero debe haber una investigación al respecto: " Estamos haciendo la consulta popular, con un millón de votos para que se investigue lo que es la deuda, en que se fugó todo ese capital que se contrajo". Luego de ello aseveró que el objetivo de ellos es informar y dar a conocer porque la necesidad de investigar.

De esta manera aclaró que a esto cada argentino va a pagarlo y que "tenemos que saber porque, muchas veces lo que pasa es que no sabes lo que estamos pagando, no sabe en que se nos van nuestros impuestos , no sabes el porqué de los valores son altos, tampoco en que se fugó la plata".

A su vez añadió que "no va a obras públicas, pensiones, jubilaciones, se termina perdiendo". Luego dijo "lo que el pueblo argentino tiene que saber es qué va a pagar y obviamente Cómo está la economía esto afecta a los bolsillos". En cuanto a la recepción de los sanjuaninos Ponce mencionó que la gente de San Juan es que está muy predispuesta". "Estamos con el descontento de la economía como estamos viviendo, así cada una de las personas que estaba acercando nos ha dado la posibilidad de comentarle y de explicarle cada punto de lo que queremos" aludió la joven de Libres del Sur.

En la misma línea concluyó que "es muy abierto el público. Todo estamos en contra de pagar una deuda que no es nuestra, queremos dar la información del porque no se debe pagar".