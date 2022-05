Pese a la inflación, esperan mantener precios para no ahuyentar a los turistas

La inflación del mes de marzo fue del 6,7% en el país, la cifra más alta de los últimos 20 años. Pese a esta complicada situación económica. En San Juan buscan mantener los precios en el sector del turismo para no ahuyentar a los visitantes.

‘Creo que en todos los sectores y bolsillos pega. La inflación es un flagelo que repercute en todos. Se va a trabajando con las diferentes Cámaras para ir manteniendo los precios mientras se pueda porque sabemos que todos los prestadores tienen costos y se hace difícil mantener los precios. Esto pasa sobre todo en el interior de la provincia donde siempre es más caro por el transporte’, explicó en Banda Ancha el secretario de Turismo, Roberto Sánchez.

En este sentido, agregó: ‘Venimos bien con las conversaciones, hemos tenido mucho diálogo con el sector privado. Cuando hay demasiado aumento de precios se charla. Pero el turismo sigue’, aseguró.

Para Juárez, algunas medidas post pandemia para reactivar el turismo dieron buenos resultados. ‘El Previaje vino muy bien y este año se están utilizando mucho esos créditos que le quedaron en verano. A pesar de tener eso la gente sigue gastando’, sostuvo.

Por último, el funcionario señaló que ‘el Turismo es uno de los sectores que más está ayudando a la recuperación económica. Esperamos seguir bien, pero el tema inflacionario estaría bueno que merme y que se pueda sostener’.

Por otro lado, Juárez se refirió a la escasez de combustible y aseguró que no afectó la llegada de turistas. ‘Nos preguntaban si habían bajado las reservas, pero no. Al contrario, está todo a full. Esperamos que no haya ningún problema, están las advertencias de la Cámara de Prestadores de Combustibles. Pero no se han dado bajas de reservas, sino que han ido aumentando paulatinamente’, dijo.

En cuanto a los protocolos por la pandemia, el Secretario de Turismo dijo que, si bien se han flexibilizado, se recomiendo continuar con los cuidados. ‘La idea es seguir trabajando con normalidad, por supuesto hoy estamos en un status sanitario ideal con pocos contagios, pero hay que seguirnos cuidando’, comentó.

Sin embargo, Juárez dijo que ‘el turismo tuvo casi dos años sufriendo y no hay un margen para otro cierre’.

‘El sistema de salud y todo lo que tiene que ver con la vacunación, ha hecho que bajen los contagios. Hemos aprendido también a cuidarnos y haciendo todos un poquito creo que vamos a seguir bien’, cerró.