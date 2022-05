Esperando la firma de Trabajo, empleados de comercio acordaron un 59% de suba

Si bien todavía falta que se oficialice en su totalidad, desde el Sindicato Empleados de Comercio revelaron que los trabajadores ya llegaron a un acuerdo. Se trata de un aumento del 59% que se irá entregando en diferentes cuotas en distintos meses seleccionados. Sin embargo todavía resta que sea homologado mediante la firma de autoridades del Ministerio de Trabajo.

Mirna Moral, secretaria general del SEC, destacó en Banda Ancha que si bien esto fue anunciado por un importante ente nacional ellos todavía no quieren comunicarlo de manera oficial. Esta comunicación a los afiliados del sindicato se dará una vez que los funcionarios de Trabajo estampen su firma.

"No lo damos por echo porque lo ha dado a conocer la Federación de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles que nuclea a los sindicatos y por ende a los trabajadores de comercio del país. Todavía no esta firmado, no esta homologado por el Ministerio de Trabajo. En el 2018 pasó algo similar y hubo un conflicto entre las cámaras, hubieron nuevas reuniones y es como si en este caso no se firmara por el 59% sino por el 54%. Hasta que no lo veamos firmado, no lo anunciamos", expresó.

Entrando más en detalle en lo que respecta este acuerdo al que llegaron los empelados de comercio, Moral reveló que se dividirá en varios meses hasta llegar a enero de 2023. La entrega de este aumento comenzaría con un 6% tanto en abril como en mayo y en junio.

"Se acordó el 6% en abril, mayo y junio, un porcentaje en septiembre, otro porcentaje en noviembre y otro en enero. Sumado a acuerdos que son el 10 u 11%. Esos porcentajes serían en base al básico de marzo. Falta todavía la conformación de la letra chica. Cuando se homologa, ya esta estipulado mediante distintos artículos cuando va a pasar al básico y si cada uno de esos aumentos son exclusivamente todos con respecto al básico de marzo de 2022. En los anteriores acuerdos no han ido pasando al básico, todos los aumentos fueron pasando al respecto al básico del mes de marzo", recordó.