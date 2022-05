Darío Minozzi: 'La venta en San Juan tiene una curva descendente desde 2019'

La pandemia por el Covid 19 causó daños a la economía de todo el planeta Tierra y dentro de él tanto la República Argentina como San Juan. Sin embargo Darío Minozzi aseguró que la caída en las ventas en la provincia se viene sosteniendo desde 2019, antes que el coronavirus azotara a la población mundial.

Darío Minozzi, el presidente del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan, reveló que recientemente se ha realizado un relevamiento que se dedicó a estudiar la cantidad y la forma de comprar de los sanjuaninos. Esta prueba arrojó que en esta jurisdicción las ventas vienen cayendo sostenidamente desde 2019.

"Se hizo un relevamiento que muestra la compra de la comunidad sanjuanina, como compra el sanjuanino. Este relevamiento tiene importancia, tiene convenio con distintas instituciones que le dan una garantía a este número. Esto arroja resultados de que la venta en San Juan tiene una curva descendente desde el año 2019, incluido la pandemia porque la economía sanjuanina ya traía un 25% en la retracción de las ventas a partir de 2019", expresó.

Siguiendo en la misma línea, la autoridad señaló que en fechas puntuales que son importantes para los comerciantes la cantidad de ventas aumentaron. No obstante, estas subas no tendían a mantenerse sino que era algo efímero ya que no perduraba durante las siguientes jornadas.

"La venta en San Juan tiene una curva descendente en la que tuvimos picos de venta en fechas comerciales importantes por lo menos en el primer trimestre con el inicio de clases. Esos picos se dan por debajo de una curva negativa que se mantiene de forma sostenida. Ahí creo que esta el punto central para analizar. ¿Qué nos esta pasando? ¿Por qué el consumo con tarjeta de crédito y débito ha crecido? ¿Por qué se ha desarrollado la falta de circulante en efectivo?", manifestó.

Por último Minozzi se refirió a la devaluación que ha sufrido la moneda argentina remarcando que nuestro billete de mayor denominación, el de 1000 pesos argentinos, cada vez sirve para comprar menos productos en un supermercado o almacen.

"Hoy nuestro billete de $1000 no tiene ningún valor importante porque es una moneda de cambio casi de un circulante normal. Ya perdió nuestro billete emblema la figura de ser poderoso. La devaluación es muy ágil y la pérdida de poder adquisitivo es la consecuencia de la devaluación. Nosotros no tenemos poder de ahorro ni de compra y ahí es donde tenemos que ver y apuntar para tratar esa demanda económica que esta obviamente sin ningún tipo de planificación", sentenció.