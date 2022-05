Electrodomésticos: las ventas superaron los 90 mil millones en el primer trimestre del 2022

Este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer los datos relacionados con las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar del primer trimestre de 2022.

El índice registró una importante suba el 52,3% en relación al mismo periodo del 2021, lo que significan unos $ 90.114,6 millones de pesos en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Los grupos de artículos cuyas ventas tuvieron los mayores aumentos fueron: “Cuidado personal”, con 2.364,6 millones de pesos y una variación porcentual respecto al mismo período del año anterior de 215,6%; “Equipos de aire acondicionado y climatizadores”, con 12.053,8 millones de pesos y una variación porcentual interanual de 103,1%; “Heladeras y freezers”, con 11.282,4 millones de pesos y una variación de 71,8%respecto a igual trimestre del 2021; y “Lavarropas, secarropas y lavavajillas”, con 6.603,4 millones de pesos y una variación porcentual interanual de 64,9%.

En el primer trimestre de 2022, los artículos seleccionados con mayor volumen de cantidades vendidas fueron: “Pequeños electrodomésticos”, con 554.965 unidades; “Teléfonos celulares”, con 544.172 unidades; “Televisores, TV LED, smart TV, LCD y plasmas”, con 285.105 unidades; “Equipos de aire acondicionado”, con 206.678 unidades; “Heladeras con y sin freezer”, con 134.817 unidades; “Lavarropas”, con 109.011 unidades; “Equipos de audio”, con 102.411 unidades; ; “Calefones y termotanques”, 88.318 unidades y “Computadoras (pc, notebook, all in one, etc.)”, 79.991 unidades.