Nuevo acuerdo provincial de precios: mirá que productos podés encontrar

Este martes, desde Ministerio de Producción y Desarrollo Económico firmaron un importante acuerdo que beneficia directamente a los sanjuaninos. El mismo fue generado a través de la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios y la Dirección de Industria y Comercio. Este acuerdo es, concretamente, de precios máximos de referencia con supermercados provinciales y nacionales radicados en San Juan.

De acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales, el mismo tiene la finalidad de poder informar al consumidor final sobre precios de referencia que puede encontrar el cliente en las góndolas de los supermercados adheridos, siendo precios máximos, de esta manera los supermercados pueden ofrecer precios más bajos con las marcas más competitivas comercializadas por ellos.

Adriana Vargas quien es Secretaria de comercio detalló que tuvieron muchas reuniones previas antes este acuerdo. A ello le sumó ' a partir de ahora, de junio vamos a aplicarlo. Por el momento con identificación a través de afiches en los comercios y más adelante con el tiempo hallaremos la identificación puntual'. Este modo, según la funcionaria es 'para no perder tiempo y poder avanzar con los precios'. En la misma línea agregó 'sabemos qué es muy sensibles todo lo referido a los precios por esos que son acuerdos que mensualmente se van a ir ajustando'. Algo que destacó es que 'desde el jueves serán visibles en los supermercados adheridos'.

El empresario Carlos Icazatti habló con el móvil de Canal 13 sobre este tema y mencionó 'Yo creo que es desde nación (los precios cuidados) han perdido vigencia, eran incumplibles y los de la provincia si se pueden cumplir'. A ello le sumó ' hay que tener en cuenta que son precios de referencia, lo hemos podido consensuar cosas que cuando viene el paquete de Buenos Aires no son consultados'. En la misma línea afirmó 'quizás lleguemos a tener algún inconveniente con el cumplimiento de los precios pero no son muchos los productos y vamos a hacer todo lo posible para llegar y nos hemos comprometido'.

En cuanto al faltante de productos, el empresario reafirmó que no hay en cuanto a productos sino en lo que respecta marcas, concretamente las primeras marcas y las que son parte del programa de Precios Cuidados. Por esto detalló 'las marcas líderes retacean la mercadería'.



Icazatti mencionó que le tiene un pequeño margen de ganancia y más con este tipo de acuerdos 'si continúa la inflación que ahí me va a consumir la ganancia pero de ahí en más no se va a desbocar más que eso, yo la tengo asumido'. En cuanto a la renuncia de Feletti señaló que 'no va a significar un cambio en la góndola, la inflación es algo mucho más amplio. Además los precios muchas veces suben por precaución'. Así como sostiene que la especulación se ha convertido en una regla básica.

Los precios máximos quedaron estipulados de la siguiente manera para los productos alimenticios:

Yerba Mate x 500 gr: $250,00

Aceite de Girasol 900 ml: $350,00

Harina de Trigo 000 1 kg: $85,00

Azúcar 1 kg: $120,00

Puré de Tomate 210 gr: $63,00

Fideos Tallarín 500 gr: $75,00

Arroz 1 kg: $110,00

Leche Líquida 1 lt: $130,00

Harina de Maíz 500 gr: $70,00

Mate Cocido en Saquitos 25 unidades: $75,00

Galletitas Dulces 100 gr: $60,00

Mermelada 454 gr: $150,00

Cacao en polvo 300 gr: $160,00

Premezcla Bizcochuelo 450gr sin TACC (disponible en Cabral – Natuzen):$315,00

En cuanto a higiene, el convenio fue el siguiente:

Jabón de Tocador x 1 unidad 90 gr: $85,00

Papel Higiénico Hoja Simple Blanco 50 mts 4 un: $160,00

Lavandina Común 1lt: $65,00

Pasta Dental 90 gr: $110,00

Rollo de Cocina pack 3 un: $150,00

Jabón en Polvo Matic 800 gr: $170,00

Jabón Blanco 200gr: $65,00

Las rubricas del acuerdo fueron del el ministro de Producción y Desarrollo Económico, Ariel Lucero; la secretaria de Industria, Comercio y Servicios, Adriana Vargas; la directora de Industria y Comercio, Victoria Castro y en representación de los comercios adheridos asistieron Valeria Garrofe de la Casa del Chacinado, Alejandro Cantoni de Cantoni chacinados, Alberto Escales de Papotti, Daniel Navarro de Yaguar Mayorista, Carlos Icazzati de Café América y Franco Pelletier de Cabral Mayorista.