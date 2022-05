Para Defensa al Consumidor los supermercados no reciben lo que piden

Si ir de compras ya es un tremendo dolor de bolsillo, el dolor lo es más cuando no hay productos de primera necesidad en las góndolas, o por lo menos no hay variedad en cuanto a precio y calidad. Esto fue denunciado en vivo en Tarde Trece por la titular de Amas de Casa del País, Laura Vera el pasado miércoles. Minutos después, fue el director de Defensa al Consumidor, Juan Sancassani quien cruzó a la activista social, asegurando que ‘No hay faltante de alimentos, pasa que no están llegando a los supermercados las cantidades que piden’.

La autoridad de Defensa al Consumidor aseguró que si están saliendo a hacer inspecciones a hipermercados y supermercados de cadenas nacionales. Estas operaciones son semanales según aseguró el funcionario.

En ese sentido, Sancassani recordó que en marzo desde Ama de Casa del País les hicieron notar una falta de aceite en una cadena de supermercados. En esa oportunidad, el director de Defensa al Consumidor contó en Banda Ancha que fue valioso el aporte, y que llegaron al fondo del problema, el cual se debía a un desabastecimiento por parte de la aceitera con la cual trabajaban, por falta de acuerdo. Esto fue solucionado en instancias nacionales.

También el funcionario comentó que se ven en las góndolas pocos productos y en muchas oportunidades son los empleados de los supermercados e hipermercados los que hacen pasar a los enviados de Defensa al Consumidor, para dar cuenta de que no hay un desabastecimiento intencionado, sino que hay una real falta de mercadería.

Por último, ante la declaración de Vera unos minutos antes, de que Defensa al Consumidor debe ser independiente del Ministerio de Producción, Sancassani coincidió con la referente social, aportando además que ‘estaría bueno que defensa al consumidor se convierta en una secretaría, puesto que es una dirección grande que debería ser por lo menos una secretaria, autónoma y así sería mucho mejor porque podríamos aplicar el daño directo que ahora no lo podemos aplicar porque tienen que ser autónomo. De ser independiente, el consumidor tendría una solución en su bolsillo’.