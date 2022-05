Ya se sabe de cuanto será el aumento para los jubilados

Por el momento no se conocen todos los detalles ya que desde ANSES plantean algunas variables ya que la fórmula de aumento combina las variables de la evolución de los salarios. De acuerdo con el índice llamado RIPTE y el índice de salarios del Indec, estiman que el aumento para los jubilados sea del 15%. De esta manera, el haber mínimo subiría de $32.630 a $37.500 y el haber máximo de una jubilación pasaría de $219.572 a $252.500.

Este importante incremento alcanzará a 18 millones de personas porque también incluyen a las Asignaciones Familiares, la Asignación Universal por hijo, las pensiones no contributivas y Pensiones Universales al Adulto Mayor (PUAM). Esta última pasaría de $26.104 a $30.000.

Cabe aclarar que este aumento no incluye a los jubilados de regímenes especiales ni a los de las cajas no integradas. A su vez, desde ANSES señalaron que el aumento no se calcula sobre los bonos que se dieron este año de $6.0000 de abril y $12.000 de mayo. Esto se debe a que estos montos se consideran extraordinarios y no remunerativos.