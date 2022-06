Según los concesionarios, "el plan de ahorro sigue siendo un buen sistema"

Para la Asociación de Concesionarios de Automotores de Argentina (ACARA) los planes de ahorro para adquirir un 0KM continúa siendo un buen sistema. "Es un sistema de capitalización de dinero, y se forman grupos cerrados donde se van haciendo aportes para la compra de vehículo pero la problemática que tenemos tiene que ver con la coyuntura socioeconómica", explicó en Tarde Trece Javier Fornasari del ACARA.

En noviembre del año pasado, la Defensoría del pueblo, a cargo de Pablo García Nieto, presentó un amparo contra las administradoras de planes de ahorro, tras las quejas de los ahorristas por el excesivo incremento de las cuotas. Según Fornasari, "un cliente empezó tiempo atrás pagando la cuota del auto que representaba un porcentaje de su dinero, pero actualmente aumentó el costo de vida entonces se hace difícil tener ese excedente".

"Se ha tratado de ir acordando con el Gobierno para tratar de acompañar al cliente, y que pueda prorratear ese incremento que hubo en algún momento", sostuvo. Y aclaró que la suba "no depende de los concesionarios, somos intermediarios no formamos precios". "Tampoco nos conviene que aumenten las cuotas porque nos cuesta vender. Además hasta que no se entregue el auto la concesionara no gana".

Por otro lado, Fornasari se refirió al faltantes de vehículos en Argentina y detalló que se debe a dos cuestiones. "Es un problema que trasciende las fronteras porque en Estados Unidos y España están atravesando por un desabastecimiento. Hay faltantes de componentes electrónicos que repercuten en todas las industrias automotrices", puntualizó.

A esto se le suma que en Argentina "la situación se agrava por la falta de dólares". "Se da más con los autos importados y se necesitan divisas para que puedan seguir trayendo piezas del exterior y así no parar la cadena de producción a nivel nacional. Oferta de productos hay, pero lo que demanda el cliente no es lo que se ofrece en el mercado", finalizó.