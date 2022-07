Hay faltantes de neumáticos para autos y camionetas, según comerciante sanjuanino

Según el comerciante de cubiertas para vehículos, Diego Palacios, hay faltantes en todo el país de neumáticos para autos y camionetas. "El sector está atravesando un momento complicado en este momento, viene desde la pandemia para acá pero se ha venido agudizando", sostuvo en Tarde Trece.

Actualmente las principales empresas de neumáticos no estarían produciendo en el país lo que se comercializa proviene de afuera. "Los que más problemas tienen para conseguir sus neumáticos son para el rodado 13. No ingresa casi y lo poco que se fabrica no cumple con la demanda que hay", explicó Palacios.

En tanto, Palacios destacó que un neumático de rodado 17 para camioneta ronda los $70.000 para arriba, mientras que para un camión oscila sobre los $142.000. "Es decir, que cambiar los seis neumáticos para un vehículo de transporte llega al millón de pesos", puntualizó.

"El rendimiento de un neumático un camión está entre los 80 a 150 mil kilómetros. Al año ya tiene que cambiar las cubiertas si ese transporte viaja por ejemplo a Buenos Aires", finalizó.