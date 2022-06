Comenzó la reunión paritaria docente y los autoconvocados quedaron afuera

En horas de la mañana de este jueves 2 de junio comenzó finalmente la reunión paritaria entre los distintos gremios docentes y funcionarios de Gobierno. Acerca de los participantes de este importante encuentro la ministra de Hacienda reveló que los docentes autoconvocados no podrán formar parte del mismo.

Marisa López, ministra de Hacienda, explicó al móvil de Canal 13 que los autoconvocados no podrán participar de la reunión. Sin embargo aclaró que lo que ellos estuvieron pidiendo mediante las manifestaciones, es prácticamente lo mismo que plantearon siempre los gremios docentes.

'No pueden ingresar los autoconvocados a esta reunión con los gremios docentes. Es una reunión paritaria por eso no pueden ingresar. Solamente pueden hacerlo La Patronal y los gremios. Siempre nuestra referencia es la paritaria nacional y sobre eso vamos a estar trabajando', expresó.

Autoconvocados concentrados en las puertas del Cívico

Siguiendo en la misma línea López recordó que los autoconvocados ya pudieron expresarse ante las autoridades mediante el petitorio que le entregaron a Sergio Uñac y el encuentro que tuvieron el pasado miércoles con el ministro de Gobierno, Alberto Hensel.

'A los autoconvocados los ha recibido ayer (1 de junio) el ministro Alberto Hensel. Si se miran los puntos y se analiza lo que tratamos siempre con los gremios que representan al sector no docente, no dista de lo que ellos siempre nos han solicitado. No dista nada porque que recuperemos el salario y que le ganen a la inflación es siempre lo que han pedido los gremios. Coincide en este caso con lo que piden los propios autoconvocados', manifestó.

Por último la autoridad expresó que si bien cree que se va a poder llegar a un acuerdo rápidamente ya que prepararon una gran cantidad de propuestas, declaró que muy probablemente no se resuelva todo este mismo jueves. Esto se debe a que siempre se genera una situación de debate y recién en un nuevo encuentro se presenta una contrapropuesta para contentar a todos.

'Estimo que vamos a llegar a un acuerdo. Nuestro límite es lograr el máximo esfuerzo que nos ha pedido el gobernador. Por supuesto en un acuerdo que sea sustentable. Ser sustentable es armarlo con la prudencia suficiente para que lo que nosotros establezcamos, lo podamos pagar en tiempo y forma. No creo que se pueda resolver hoy (2 de junio)', sentenció.