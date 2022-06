Pese al repunte de patentamientos, las concesionarias registran bajas ventas en mayo

Mayo resultó un mes complicado para las concesionaras oficiales de autos 0Km en la provincia, pese al informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), cuyos datos arrojaron una recuperación del 6.1% respecto del mes de abril.

Desde algunas concesionarias advierten que este índice no se tradujo en la venta de vehículos de manera exponencial, las realidades varían muy poco. Las empresas coinciden en la baja constante de en la ventas, en donde la falta de abastecimiento y el bajo poder adquisitivo son factores trascendentales.

Desde Boulevard París, concesionario oficial de Pugeot, dijeron que “no hay tanta venta por que no hay producto, se ha vendido, pero no lo que se esperaba de lo que ellos nos proporcionan”.

En el caso de la marca lo que más se ha vendido son el Peugeot 2008, cuyo inicio de gama se encuentra en los $4,1 millones. Sin embargo, uno de los clásicos más pedidos es el 208, en $3,9 el inicio de gama, pero es un vehículo con stock nulo o limitado.

En Golstein, advierten una leve recuperación, pero que se atribuye a la disponibilidad transitoria de automóviles. “Hay un repunte por el ingreso de vehículos a la provincia a los concesionarios pero todo está complicado por los costos de los vehículos”, remarcaron.

“La gente se va acercando al concesionario pero todavía no es el gran repunte como en el 2018, 2019 y el 2020 mismo antes de pandemia”, agregaron.

En el caso de esta marca lo más buscado es el Volkswagen T Cross, un utilitario que cuesta 4,5 millones de pesos.

En el caso de los vehículos de carga para trabajo como la los que fabrica la marca Shineray, provistos en san juan por la concesionaria Valiente, el panorama resulta bastante parecido. “Poco y nada, se ha vendido. Se ha empezado a mover un poco más este mes que está arrancando que el mes pasado”, aseguraron.

Al igual que en las otras compañías las demoras en el abastecimiento retrasan las entregas y las ventas, “en los stock estamos un poco limitados, tenemos demoras de 15 días y en otra unidades ya pasa a los 45 días”.

El consultado es un utilitario de 2.000 kg, el más barato cuyo valor está en los $4,5 millones, el más barato.