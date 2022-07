Pese al aumento del precio, el gasoil se sigue vendiendo cupificado

Durante la jornada de este lunes Canal 13 generó un relevamiento en las estaciones de servicio. Esto teniendo en cuenta la situación del gas en San Juan, que es una situación que se viene dando en todo el país. El ajuste y aumento de precio que hubo en los últimos días tuvo como objeto cambiar el rumbo de la situación en los surtidores. Sin embargo las novedades son pocas.

Esto se debe a que, de acuerdo con el recorrido en diferente estación de servicio indica que se mantiene justamente el rumbo ya que se está vendiendo por cantidad de litro, incluso ha mermado. Esto se debe a que hay una estación de servicio que vende tan solo 7 litros como máximo por cliente. A diferencia de otras que venden 50 y otras 100 litros. Esta situación es complicada para algunos, como por ejemplo transportistas que les resulta insuficientes.

Un punto a destacar es que en las estaciones que se han consultado no hay faltante, por lo que tienen disponibles todo los surtidores disponibles, algo que no se dan en todos los lugares ya que hay faltante de gasoil. Lo que si resaltaron es que hay mayor cupificación. En estas empresas aludieron que han sido abastecidos, aunque no reciben las cantidades de combustibles solicitadas para el funcionamiento normal.