Suba en la Canasta Básica: ¿dónde quedó la línea de la pobreza?

Este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reveló el costo de la Canasta Básica total del mes de mayo que subió un 4,6% en relación a abril, un 0,7% por debajo de la inflación, la suba en ellos 12 meses anteriores fue de 62,3%. La Canasta Básica Total tuvo el mismo aumento (4,6%) cuya variación interanual fue del 54,7%.

En el caso de personas sin parejas o hijos a cargo, la canasta total fue de $32.258 y de $14.401 para no caer en la indigencia. Un hogar con tres integrantes compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, necesitó $79.354 para no ser pobre y $35.426 para no caer en la indigencia.

Una familia compuesta por cuatro integrantes, dos mayores y dos menores necesitó $99.677 para no caer en la pobreza y $44.599 para no caer en la indigencia. En el modelo de 5 integrantes compuesto por un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año debieron contar con $104.838 para no ser pobres y $46.803 para no ser indigentes.