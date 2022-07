Ley de alquileres: 'El valor del alquiler de una vivienda tipo no baja de $50.000'

Esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación retomaran un tema de suma importancia, esto será en una comisión donde analizarán el proyecto de reforma de la ley de alquileres que tiene algunos sectores enfrentados. La actual ley dejo a la vista algunos factores como la falta de oferta de viviendas para alquilar y esto empuja los precios al alza. Por este motivo es que Mauricio Turell, quién es secretario de la Cámara Inmobiliaria y Construcción charló en Banda Ancha sobre el tema.

En este sentido se conoció que ellos fueron parte de la tratativa para que se pueda destrabar la ley de alquileres qué 'es una ley muy discutida, sin duda que la posibilidad de participar fue algo muy importante para las instituciones donde se reflejan las actividades y cómo se van mejorando lo que no sucedió' detalló Turell. Al mismo tiempo comentó 'cuando sacaron la ley, que la sacaron de la noche a la mañana, lamentablemente está generando mucho daño. Sin duda esperamos que esto pueda modificarse'. De este modo aludió que la reforma de la ley es 'la única solución viable de manera inmediata y ante esta situación económica inflacionaria que abarca todos'. Es así como explicó que lo que buscan es que se pueda 'cambiar los plazos mínimos de ley de 3 a 2 años y la posibilidad que la actualización semestral, obviamente estamos refiriendo a contratos de alquiler con destino a vivienda familiar'.

En la misma línea referenció que cada negociación de contrato 'es impagable pero la inflación no la maneja la inmobiliaria, acá el problema es la inflación'. A la vez culpabilizó al 'porcentaje de actualización y no lo fija en el inquilino ni inmobiliaria surge de la misma ley'. A su vez añadió 'no tenemos nada que ver ya que la inflación, afecta a todos y el otro tema es el salario que no va de manera paralela a la situación de inflación y eso hace que sea imposible para nosotros que venimos hablando de esto'. Luego Turell comentó 'las personas se van cuando uno le notifica el nuevo valor del alquiler para el próximo año, lógicamente es impagable con esta situación inflacionaria'. En este sentido informó 'hoy un alquiler de una vivienda tipo no está menos de $50000 y esto no tiene relación con un salario'.

En cuanto a la oferta de alquileres, el funcionario señaló que no hay en la actualidad, a pesar de que planifican desde el gobierno una línea de incentivos para que las personas propietarias pongan en alquiler sus inmuebles. Turell resaltó que esto no solo afecta a los inquilinos sino también a otros intervinientes como las empresas de construcción. Por el momento los únicos que no se vieron afectados son los alquileres de locales comerciales ya que más allá de su locación o superficie, 'la mayoría están trabajando con la actualización es semestral con un plazo mínimo de tres años pero con actualización semestral porque lo contempla la ley, entonces no estás teniendo ningún inconveniente'.