Por el faltante de gasoil, ¿subieron los precios en la Feria de Capital?

El faltante de gasoil es un problema que esta afectando, en menor o mayor medida, a muchas provincias de la República Argentina. Sobre todo generó un conflicto con todo lo que tiene que ver con transporte de mercaderías de una jurisdicción a la otra. Si bien se creía que esto podía elevar los precios, desde la Feria de Capital aseguraron que la escasez de este recurso no los perjudicó por el momento.

Alejandro Barbano, director de la Feria y el Mercado de Abasto, aseguró en Cien por Hora que afortunadamente no han sufrido por el momento las consecuencias de la dificultad a la hora de abastecerse de gasoil. Esto les ha permitido prácticamente mantener todos los precios de los distintos productos.

'En estas últimas dos semanas no han tenido inconveniente de cargar gasoil. Muchos de ellos compran en Mendoza, donde no están teniendo esta problemática. Lo que me comentaban es que los fletes que traen mercadería del norte si han tenido en algunos faltantes de gasoil. Se demoraban un día. Todavía no hay faltante de mercadería ni modificación desmesurada en los precios', manifestó.

Siguiendo en la misma línea Barbano aseveró que solamente una o dos de las verduras que se comercializan en este lugar han aumentado su precio. No obstante, remarcó que esto tiene más que ver con el cambio de estación por la entrada al invierno que por el faltante de gasoil.

'Lo que es frutas y verduras ya trae un mes que vienen bastante estables los precios, eso depende de la temporada. Ahora en invierno es época de verdeo y todo lo que es hoja verde. Por el momento viene bien y no hay faltante de nada. Se decía que iba a haber faltante de agua para riego pero por lo menos los productores que tenemos ahí en la Feria no están teniendo este problema. Obviamente el clima juega en contra pero son contingencias que pueden afectar uno o dos días la cosecha', sentenció.