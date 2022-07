Ampliaron el programa 55+: 'Nuevos beneficiarios saldrán de la lista de espera'

La directora de Adultos Mayores, Mabel Morales comentó en el móvil de Canal 13 sobre lo que concierne al Programa 55+. Esto se debe a que en la jornada de este viernes ampliaron los cupos y por ello sentenció que varios beneficiarios saldrán de la lista de espera. Cabe decir que los destinatarios son mujeres de 55 a 60 años y hombres de 55 a 64 años.

De este modo Morales señaló que en la actualidad son más de 40 familias las beneficiarias, que a su vez 'tiene dos o tres familias a cargo'. Este, según la funcionaria, es un programa federal que busca llegar a todos los departamentos de San Juan. Esto se refleja en la amplitud. A ello le sumó 'es un programa con el qué mejoramos la calidad de vida esa persona porque sabemos que trabajar dignifica y eso mejora la calidad de vida'.

Otro de los puntos que dio a conocer es que en la actualidad en la dirección no trabajaban con el grupo etario al que apuntan en este momento. 'Este es el primer paso para estos pequeños emprendedores' aseveró. Luego indicó que su objetivo es 'revindicar estas personas que qué hace dos años que por situaciones distintas se quedaron sin trabajo y tuviéramos que hacer changas todos los días y no tenían todas las herramientas y hoy estamos entregando eso herramientas para que sean un complemento en el sustento de sus familias día día'.

En cuanto a la ampliación de fondos y cupos anunciado por el Gobernador Sergio Uñac, tienen previsto sacar de la lista de espera a quienes en su momento no lograron ingresar debido a que no reunían condiciones. Por este tema es que no dudo al decir que van a volver a convocarlos. En caso que sigan teniendo cupo disponible es que abrirán nuevas inscripciones.