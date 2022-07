Comercio: piden realizar las denuncias para controlar faltantes y sobreprecios

La secretaria de Comercio, Adriana Vargas, participó de un encuentro con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, en el que se ratificó la continuidad del programa Precios Cuidados entre otros temas importantes para el control de precios.

Al respecto, Vargas reconoció que a la provincia no llegan todas las marcas, por lo que se plantea la reducción de la cantidad de productos, lo que no quiere decir a halla desabastecimiento, “en San Juan no hay desabastecimiento, nunca lo hubo. Lo que si no están todas las marcas y de eso si somos conscientes”, expresó a Canal 13.

Es por eso que remarcó la necesidad de formalizar las denuncias y reclamos en Defensa al Consumidor, “de manera que uno pueda hacer el relevamiento y la fiscalización”. En este sentido hizo referencia a una denuncia pública realizada por Amas de Casa del país, en el que señalaban desabastecimiento de aceite en mayo.

“El precio del aceite ha bajado, tenemos actas e inspectores que salen a la calle” dijo e instó a que se “hagan todos los reclamos, nos ayudan a nosotros también al relevamiento”, finalizó.