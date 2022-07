La falta de gas oíl afecta la llegada de productos en ferreterías

La falta de combustible no solo afecta al transporte, sino que la logística que conlleva tiene inherencia en otros rubros, como por ejemplo la ferretería que hoy cuenta con faltantes debido a que no llegan los productos. Sobre este tema, Juan Janavel de la Cámara de Ferreteros de San Juan, charló con Adrián Tejada en Cien Noticias.

'La ferretería es rubro muy amplio' señaló Janavel, quien comentó la serie de productos que engloba y a la vez añadió 'todo esa mercadería viene de Buenos Aires, de Córdoba o Rosario y viene a través de transporte'.

En esta línea, Janavel aludió 'y si no hay combustible los camiones no llegan a San Juan'. Esto se debe a que todo tiene un enlace gracias al transporte, por lo que la falta de este eslabón afecta un punto de la logística. También sentenció 'el faltante está ahí y no solamente nos afecta nosotros sino a todos los rubros'.

A su vez detalló que en las fabricas no hay materia prima debido a este punto de la falta de combustible. Del mismo modo señaló 'nosotros hacemos pedido y de 10 ítems solamente tienen 7 y lo demás tenes que salir urgente buscar en otras fábricas y eso demora tiempo y problemas de precio'.

Es por ello, que el impacto se vislumbra en diferentes aspectos de la comercialización. Pero como comerciante 'nos las tenemos que arreglar para que se le pueda brindar a los clientes lo que busca'. Seguidamente explicó 'a los clientes que estamos vendiendo genérico para que puedan ir solucionando los problemas'. Pero las demoras por los faltantes se están haciendo extremas, ya que es de entre 30 a 40 días.

Otro de los datos importantes que dio a conocer, es que ' todas las semanas van subiendo distintos proveedores pero para que tenga una idea los aumentos van entre 5 y 10% mensual'. Es por ello que cada semana tiene que remarcar los precios. Uno de los productos que más denota ello es la bolsa de cemento que este mes esta valuada entre $800 y $1000