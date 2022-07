Se resiente la industria:¿cómo se repercuten las medidas del Banco Central en el sector?

Las nuevas medidas adoptadas por el Banco Central para controlar la caída de reserva de dólares resienten al sector productivo, que en al caso de la Argentina tiene una fuerte dependencia de las importaciones. A esto se le suma la falta de disponibilidad de divisas para poder acceder a los bienes del exterior.

La economista, Gabriela Lirussi, remarcó el hecho de que la Argentina no es un país industrializado desde que se cayó el modelo de sustitución de importaciones, de manera que “esta restricción que impone el Banco Central solamente afecta a aquellos que hacen ensamblaje, la industria automotriz, la metalmecánica o electrodomésticos. El problema es que si yo no tengo las piezas no puedo trabajar”.

Al respecto agregó, “hoy los dólares se van en el aumento indiscriminado del pago del combustible, que aumentó por la guerra”, cuya prioridad para las importaciones ha quedado sellada con las nuevas medidas económicas. “Estamos sentados sobre una cuenca petrolera y gasífera pero nunca hicimos la infraestructura necesaria para poder explotarlo y no tener que importarlo”, expresó.

En este sentido dijo que la reacción natural de los empresarios es comprar dólares informales, frente a la imposibilidad de contar con divisas por parte del Banco Central, “o compra los insumos importados y se sobrestokea porque sabe que cuando el precio del dólar aumente va a tener que pagarlo más caro”.

“La restricción de la importación termina afectando al pequeño sector productivo que tiene la Argentina”, finalizó.