Uno de los molinos de San Juan, a la espera de la compensación del ‘fondo del trigo’

El fideicomiso del trigo creado por el Gobierno nacional se activó a mediados del mes pasado, con giros de fondos para subsidiar la bolsa de harina 000 y 0000 y evitar subas en los precios de los alimentos producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. En San Juan, aun se espera que estos montos lleguen a los molinos, al punto del inicio de la siembra.

“Estamos esperando la compensación de la harina, dicen hay un par de molinos grandes que la han recibido y son las que estaba vendiendo más barata”, dijo Daniel Rosas de Molinos rosas, empresa que opera en la provincia a Canal 13.

Aunque la compañía no exporta, las fluctuaciones del mercado internacional hacen mella en el mercado interno, ya que muchos de los productores demoran las entregas a la espera de que se acomoden los precios sobre aguas turbulentas.

“Por este problema de la guerra son los problemas que está acarreando el trigo. Los países que tiene su saldo exportable lo están negando no es muy alentado el panorama”, dijo rosas y agregó, “Rusia y Ucrania son unos de los mayores productores y exportadores de trigo en el mundo, esto hace que tanto los productores como los acopios nieguen el cereal, están especulando con los precios porque saben que es un producto escaso”.

Otro de los problemas que acarrean en el sector escasez de agua, “estamos en una etapa para sembrar trigo que es muy poco por la sequía que hay en el país”. Frente a esta realidad, los productores también se ponen reticente a colocar el producto en el mercado, con el mismo miedo a perder, “el productor no afloja con los precios y mientras uno no reciba el subsidio no puede comprar trigo y vender harina a precios baratos”.