Emprendedores preocupados: 5 sanjuaninos detallaron sus obstáculos actuales

Hoy emprender es un claro desafío. Esto se vio acrecentado con la crisis económica post renuncia de Martin Guzmán a su cargo como Ministro de Economía. Esto se debe a que la incertidumbre en lo monetario se convirtió en un problema para quienes diariamente invierten en sus negocios.

Los contratiempos con la mercancía, la suba del dólar, los impuestos y los faltantes son algunos de los temas recurrentes en los que los emprendedores coinciden. No es fácil querer tener algo propio y hoy lo vislumbran a través de los aumentos que deben generar para no perder lo invertido o poder reponer.

Evelyn, quien es la creadora de Piel, el emprendimiento que la llevó a generar jabones artesanales comentó en este medio que uno de los mayores padecimientos que tiene esta puesto en 'el incremento de la materia prima para fabricar. Y sobre todo lo que tengo que aumentar el valor de los productos para no tener perdidas, las cosas aumentan pero lo que no sube es el sueldo de las personas'.

Por su lado, Valentina, quien creó hace más de dos años Cinna. Este emprendimiento busca dar una segunda vida a los libros. De este modo señaló 'no tengo tengo un precio de costo establecido sino yo de manejo a través de comisión'. A la vez indicó ' me ha pasado que he tenido que cambiar los precios de los libros ya que debo revisar el precio actual de los nuevos para colocarle el correspondiente a uno de segunda mano'. Es así como reveló que las constantes subas 'ocasiona retraso ya que no se puede hacer la publicación de nuevos ejemplares por el tema de la remarcación de varios montos y no hay nada definido'.

Las chicas de Lápiz Japonés, tienda de Waffles, señalaron a este medio 'Los padecimientos que tuvimos a partir del aumento del dólar es el aumento de todos nuestros insumos de trabajo'. A la vez indicaron que comenzaron a rebuscar precios 'y tratar de mantener precios algo q nos esta resultando imposible'.

Por otro lado Maxi, quien tienen una tienda de elementos de electrónica y reparación de celulares detalló 'yo creo que le afecta mayormente a emprendedor pequeño que no tiene reserva y que trabaje con el día día'. Al mismo tiempo añadió que la inflación llevó a una suba del 40% en lo respectivo a celulares. A la vez detalló 'no ha sido tanto el tema del dólar sino de los impuestos a las importaciones lo que afectan mayormente'.

Lourdes de 'El librero' señaló 'con la subida del dólar subieron los precios en el mismo día o al siguiente en varias editoriales, algunos proveedores no tomaban pedidos hasta ver qué pasaba'. Seguidamente detalló 'es lamentable toda la situación, los precios en libros están subiendo más de una vez al mes, las ventas disminuyen cada vez más y llega un punto que se vuelve muy estresante toda la situación'. Otro de los puntos que mencionó es que 'la semana pasada estuve cambiando los precios, tuve que sacar algunas promos que tenía disponibles y esta semana a rogar que se mantenga estable el dólar con las nuevas medidas que se tomen en estos día'.

Los cinco coincidieron en que debieron generar el cambio de precios para poder mantener en pie algo que tanto les costo generar. La inflación es su mayor obstáculo y deben hacer malabares para poder seguir en su camino para brindar buenos productos o servicios a quienes confían en ellos.