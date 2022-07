La falta de gasoil golpea a los viñateros

La crisis económica golpea de lleno a los viñateros y agricultores de la provincia de San Juan. Esta semana comenzó a escasear el gasoil y los productores pegaron el grito en el cielo.

El presidente de la Federación de Viñateros de San Juan Eduardo Garcés planteó la situación difícil que atraviesa el sector, debido al faltante de combustible. 'El faltante de gasoil es el principal problema. Nosotros por suerte pudimos terminar la cosecha, pero hay muchos productores que no pudieron cosechar. Solo te venden 100 litros por día. Tenía que ir con bidones porque esa cantidad no es suficiente. La semana pasada en una YPF no había gasoil, solo nafta'.

El poco combustible que tienen los productores lo tratan de cuidar como oro para las actividades diarios y fundamentales. 'No podemos sacar los tractores a trabajar, si los 10 litros no alcanzan. Cada tractor, aproximadamente gasta dos bidones de 20 litros por semana', culminó Eduardo Garcés en diálogo con Tarde Trece.