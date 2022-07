Los expendedores de combustible creen que la única solución es el aumento de precios

El desabastecimiento de gas está afectando a todo el país y San Juan no es la excepción. De todas maneras según los últimos datos muestran que hay una leve mejoría en la provincia. En la zona roja esta Buenos Aires y Entre Ríos, quienes están complicados. Sobre este tema charló Analía Salguero en Tarde Trece. Cabe decir que ella esta a cargo de los expendedores de combustible.

Analía señaló 'se busca controlar el valor que tiene el producto y eso está provocando todo el problema de abastecimiento'. Del mismo modo acotó que el congelamiento de precios no debe ser una medida a tomar, por ello detalló 'hay gente que necesita trabajar con el producto y que se pasa haciendo postas para ver dónde puede conseguir su cantidad necesaria'. Esto en consonancia con el limite de venta que poseen hasta el momento.

En cuanto a la mejora de la situación aludió 'la situación va a mejorar en la medida que se descomprima el precio. Recién ahí va a haber más producto'. En la misma línea señaló que ahora 'hay faltante y en muchos casos que no haya stock y está muy difícil trabajar así'.

La actualidad económica no ayuda a la situación de este sector que representa Salguero. Por ello es que aludió 'al estacionero la situación económica-financiera se le torna cada vez más difícil en la comercialización porque aumentan los costos pero no podemos trasladarlos'. A la vez añadió 'nosotros tenemos un margen de ganancia muy pequeño porque para tener un negocio rentable es apostar al volumen y en este momento no tenemos rentabilidad ni volumen'.

Posteriormente sumó 'no hemos tenido una respuesta del Estado para ver cómo solucionar este problema, las respuestas han sido siempre que esto no es tan grave o que no parece tanto, que ya van a exportar'. Otro de los puntos que detalló es que habrá una reunión con los expendedores de combustible y allí plantearan el tema del abastecimiento, y las acciones para afrontar las problemáticas. El tema de los aumentos 'es como una olla de presión, si el aumento no se produce no se soluciona el problema' señaló la expendedora. A su vez aclaró que no se presentan soluciones factibles y que hagan cambios reales en los montos.