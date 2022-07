Por el aumento salarial el doble de empleados públicos empezó a pagar ganancias

Como es de público conocimiento, con el sueldo del mes de junio los trabajadores estatales provinciales percibieron un incremento en su sueldo del 40% desde el mes de junio totalizando un 65% para este año 2022 por disposición del Gobernador de la Provincia Sergio Uñac. Cuando se hicieron las liquidaciones con los nuevos salarios muchos trabajadores descubrieron que iban a empezar a pagar impuestos a las ganancias debido a que superan el mínimo no imponible actualizado por la AFIP durante el mes de junio.

Hasta hoy no había una dimensión de la cantidad de empleados que comenzaron a pagar el impuesto en la administración pública provincial pero si se escucharon quejas por lo bajo . En Cien por Hora la Ministra de Hacienda de la provincia Marisa López destacó que "el doble de empleados que pagaban ganancias hasta el mes de mayo han empezado a pagar a partir del mes de junio".

Si bien no dio el número preciso por no recordarlo la Ministra López dijo que: "Aún cuando se incrementó el Mínimo no Imponible de $225 mil a $280 mil para el pago del impuesto a las ganancias en el mes de junio, el incremento salarial ha sido significativo y ha provocado que el doble de empleados que pagaban ganancias en el mes de mayo pasado han empezado a pagar a partir del mes de junio".

El incremento salarial ha sido importante y ha provocado que esos empleados superen esos $280 mil que contempla para el pago del impuesto la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Esto no solo se da con el personal jerárquico sino que se ha incrementado a la planta de docentes, salud y algunos otros sectores de la administración pública cuyos salarios superan la suma de $280 mil.

Al tratarse de un impuesto de carácter personal lo único que hace el Estado como empleador es cumplir con lo que establecen la resoluciones del impuesto a las ganancias. A esos fines se establece el pago a cuenta personal reteniendo el impuesto y depositándolo a AFIP según explicó la autoridad provincial.