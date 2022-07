URGENTE: renunció el Ministro de Economía Martín Guzmán

Este sábado en la tarde trascendió la información de la renuncia del Ministro de Economía ;Martín Guzmán. Oficialmente se conoció un texto de unas 7 carillas donde el ex titular de la cartera de hacienda explicó sus razones.

“Desde el día en que los argentinos y las argentinas percibimos que usted podía llegar a ser el Presidente de la Nación, busqué ser su ministro de Economía” y caracteriza aquel momento como “tiempos muy difíciles” en los que -dice- “sentía que mi responsabilidad con la Patria, con mi pueblo y con mi familia era aportar a la construcción de una salida a la crisis económica que vivía el país”.

“La primera vez que le hablé a la Argentina como ministro de Economía de la Nación, conté que nuestro objetivo era tranquilizar la economía. Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que tranquilizar la economía constituiría una verdadera épica”.

“Una condición necesaria (...) era resolver el problema de las deudas externas insostenibles, que agobiaban tanto al Estado como a la Argentina toda. Ése era un punto de partida. Una condición necesaria, no suficiente, para sacar al país del sendero recesivo con destrucción de puestos de trabajo y de empresas por el que venía transitando, y retomar una senda de progreso económico y social”.

Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana.

Mientras ésta carta era publicada en Twitter la Vicepresidenta Cristina participaba de un acto en Ensenada por el 48 aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón y contó sobre su reunión con el economista Carlos Melconian. Además criticó las corridas bancarias y la alta cotización del dólar blue de las últimas semanas donde llegó a $239.