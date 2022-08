Atención: extienden la jubilación por moratoria que vencía el 23 de julio

El presidente Alberto Fernández anunció el pasado lunes la extensión del plazo de la moratoria previsional, sancionada en 2014. Cabe recordar que esta ley vencía el sábado próximo, hasta que el Congreso sancione una nueva ley. Por ello es que Raúl Romero, titular de ANSES de Rawson, comentó en que consiste la extensión.

El funcionario lo catalogó como 'necesario', ya que 23 d Julio se concretaba el vencimiento de la ley de moratoria 26970, que 'esta ley que permite a la comunidad a las mujeres de entre 60 y 64 años de edad que puedan acceder a la jubilación' aludió. Concretamente la ley ayuda a completar aportes beneficiando a las mujeres sobre todo debido a datos obtenidos en cuanto a la precarización laboral.

'Son alrededor de un millón y medio de personas que llegan a la jubilada de edad de jubilarse pero no completan con la cantidad de aporte' informó. A la vez aludió a que de esa cantidad solo 900 mil poseen aportes, en tanto el resto no posee o les faltan. Según Romero se trata de personas que no fueron formalizadas en lo laboral. 'Hay una parte en responsabilidad del Estado de no haber controlado estas situaciones de que esta gente que ha trabajado y no pudieron formalizar su situación' detalló.

Ante ello, el Estado se hace responsable y genera las herramientas para que los adultos en edad de jubilarse puedan completar esos números de años necesario. En esta línea aludió a que solo 1 de cada 10 mujeres solo poseen los años necesarios. En lo respectivo de los hombres 7 de cada 10 poseen los 30 años. 'Los datos evidencia que en las mujeres se ven mucho más afectada por la precarización laboral y el registro laboral en su vida activa por ello hay que trabajar firmamento sobre las nuevas generaciones y las condiciones laborales' finalizó el titular de ANSES de Rawson.