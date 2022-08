Dura multa a un supermercado por no respetar los precios de las góndolas

Una reconocida cadena de supermercados recibirá una dura multa económica por no respetar los precios de las góndolas. Luego de varias inspecciones, Defensa del Consumidor constató que los valores de algunos productos no coincidían: en estantería tenían un costo y en la caja otro. Se trata de Hiper Chango Mas, que sufrirá una sanción que irá de los $500 a los $5.000.000.

En las tres visitas realizadas se sacaron 38 productos al azar y se compró que 8 de ellos no coincidían. Una de alimentos que tenía variación en el precio fue la harina, según le expresó a este medio el titular de Defensa al Consumidor, Juan Gabriel Sancassani.

'Fue en el Chango Mas. Se hicieron tres actas de infracciones en casi una semana. En la primer visita se sacaron ocho productos al azar y se encontraron dos que no coincidían. Unos días después en otra sucursal, sacamos 15 productos al azar uno que no coincidían. Y en la última inspección se volvió a ir y de los 15 productos, hubo uno que no se respetaba en góndola y caja. Se inspeccionaron dos veces la sucursal de Rawson y la otra en Capital, en la calle Benavidez. También se multó a una firma local pero no recuerdo el nombre', contó Sancassani.

Uno de los alimentos que detectaron en irregularidad es la harina. Debido a esto el supermercado sufrirá una dura sanción, 'que irá de los $500 a los $5.000.000, según la ley. Todavía no sabemos con perfección de cuánto será, pero los montos serán elevados.

El titular de Defensa del Consumidor agregó que es la primera vez que sucede 'en el año con una firma nacional. También se hicieron inspecciones en algunos supermercados provinciales, pero ahora no recuerdo el nombre', sostuvo.