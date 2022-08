Economista sanjuanino descartó corralito, ¿qué pasa con el plazo fijo?

Las turbulencias económicas y las coincidencias coyunturales despiertan comparaciones y análisis que asemejan la situación actual con la vivida en el año 2001, alimentando el fantasma del corralito. Para despejar dudas, en Banda Ancha consultamos con el economista Fabián Saffe, que descartó esa posibilidad y aclaró qué es lo que está sucediendo actualmente con los plazos fijos.

“Para que ocurra lo mismo que en 2001 no solo tenés que tener convertibilidad, sino crisis cambiaria asociado a crisis bancaria”, dijo y agregó, “vos ibas a buscar los dólares o los pesos que podías convertir en dólares y los bancos no sabían cómo responderte”.

Al respecto dijo que hoy los bancos están inundados de pesos, por lo que no es lógico que tiendan a retener el retiro de dinero vía plazos fijos en pesos, “¿por qué van a retener los plazos fijo si o que está sobrando en la economía son pesos?”, cuestionó.

A lo que agregó, “es infundado el temor a que se queden con tus pesos en plazos fijos, en todo caso el riesgo que tenés es que cuando vayas a retirar esos pesos la inflación te haya comido parte o todos los intereses”.

Dijo que el atraso de las tasas de interés es una tarea pendiente que se tiene que resolver rápido, ya que resulta negativa con el proceso inflacionario en curso, cuando se proyectaba una evolución en el índice de precios al consumidor de un 40 o 50% y ahora está cerca del 80%.

En relación a esto, aseguró que es un problema que empezó a solucionar el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, antes de renunciar. “En la semana anterior cuando se le ofreció a los bonistas que no iban a renovar una tasa de interés mas alta, han sabido la tasa de interés del Banco Nación de los plazos fijos ajustados por la inflación y ya rinden más que la inflación ajustados por el UVA. Es cierto que si vos no alineas expectativas, tasa de interés y valor del dólar ocurren estos desacoples”.