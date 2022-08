Dura caída en el dólar blue: “Se debe a la confianza de los mercados por Massa”

Tras la designación de Sergio Massa a cargo de un ministro unificado de Economía, Agricultura y Desarrollo Productivo cayeron la expectativas en los mercados financieros y el dólar blue y los financieros de desplomaron este viernes y cotizaron por debajo de los $300. En contacto con TardeTrece, el Contador Público Nacional, Luis Aveta, dijo que se debe a la confianza que tiene la figura líder del Frente Renovador en el mercado financiero internacional.

“La gran diferencia por la cual los mercados se calmaron después de su nombramiento es que Batakis no le daba confianza porque no la conocían”, dijo el entrevistado y agregó, “entendían que no tenía capacidad propia de decisión sino que estaba sujeta a las direcciones que le pudiera dar el presidente o la vice presidenta”.

El respecto, remarcó la necesidad en la aceptación desde afuera, “el mismo presidente del Banco Interamericana de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone dijo, no le vamos a largar un peso, luego dijo vamos a largarle 200 millones de pesos y ahora que asume Massa sale el crédito de 500 millones de dólares”.

Dijo que es importante la imagen que ha dado a los largo de su carrera política en la gestión de Cristina Kirchner, Alberto Fernández e incluso en la de Mauricio Macri, “recordando que en la campaña para conseguir el préstamo con el Fondo Monetario Internacional también participó el actual ministro Massa, es conocido y da cierto nivel de confianza, que se ha trasladado al bajar la expectativa de devaluación”, finalizó.