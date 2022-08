Proveedores en alerta por un eventual cambio en el sistema de compras de Veladero

Proveedores mineros encendieron las alertas por un posible cambio en el sistema de contrataciones de Barrick para la adquisición de bienes y servicios en Veladero. El temor surgió tras una reunión realizada a principios de semana en Iglesia, con el secretario general de la Cámara Minera, Ricardo Martínez; el gerente general de la firma chilena Sawu, Arturo Vicent; el líder de Barrick Gold para Argentina y Chile, Marcelo Álvarez y consultores del Banco San Juan.

En el encuentro se presentó la implementación de una plataforma que tiene la empresa BHP en el vecino país, en la que proveedores de las regiones de Antofagasta y Tarapacá pueden acceder a oportunidades de negocio y que eventualmente se aplicaría en el proyecto Veladero.

Desde la Cámara de Proveedores Interdepartamental Mineros San Juan (CAPRIMSA) manifestaron su preocupación, en tanto que desde la cámara iglesiana Tierra Minera -consultada por Canal 13- manifestaron que no fueron invitados a esa reunión. Este medio acudió al área de comunicación institucional de Barrick para verificar el proyecto en cuestión y la respuesta fue que la empresa no organizó esa actividad.

El temor de los proveedores nucleados en CAPRIMSA radica en la eventual triangulación de las compras. 'BHP es una consultora que terceriza las compras', sostuvo el presidente de esta cámara de proveedores, Fernando Godoy. De acuerdo con el entrevistado, la consultora trabajaría para la minera con una base de proveedores que no distingue entre los locales y los que no lo son.

Al respecto explicó que en Antofagasta se trabaja con unos compradores de externos que pueden ser de Tailandia o Singapur, que reciben los pedidos de la empresa que se comunican con la consultora, se ponen en contacto con los proveedores con el pedido de un bien, para el que se postulan proveedores que esta plataforma no investiga si trabajan en el rubro. 'Desde hace años luchamos para que se diversifique los contratos y no sea un solo proveedor el que se haga millonario y muchos otros queden fuera del circuito', remarcó.

'Lo que hace la consultora es ser intermediario entre cualquier proveedor y los socios, le va a comprar a un kiosquero que va a conseguir materiales de menor calidad o sustituta, más barata y se la va a vender a la minera', manifestó Godoy y agregó, 'no necesitamos intermediarios si Veladero tiene un área de desarrollo para que identifique y arme proveedores en San Juan'.

Desde Tierra Minera, Marcela Aguilera expresó no estar enterada de la reunión. Al respecto dijo que esperan la confirmación por parte del Ministro de Minería, Carlos Astudillo para una reunión con representantes de Veladero y Josemaría la semana que viene.

'El lunes Josemaría nos ha hecho llegar la invitación. Nosotros nos estamos moviendo fuerte con Josemaría porque no queremos que nos pase lo mismo con Veladero y queremos aprovechar esta última etapa de Veladero', expresó la dirigente.

Diario13 también se contactó con el área de comunicación institucional de Barrick Veladero. La oficina respondió que esa reunión fue un taller interno de trabajo organizado por Ricardo Martínez. 'Un medio lo publicó como que era algo novedoso, no está muy bien esa nota porque no refleja lo que pasó en ese lugar', expresaron en referencia a la nota del sitio Mineria&Desarrollo, dirigido por Miguel Martín, ex empleado de Barrick en Relaciones Institucionales donde se detalla el encuentro.

Desde la empresa agregaron, 'fue como un intercambio de una experiencia de una región similar en Chile, pero no es que esa empresa este contratada ni vaya a hacer algo que esté definido'.