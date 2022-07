Numismática: el mercado de divisas donde el conocimiento cotiza en alza

La pasión por la colección de monedas y billetes en la provincia de San Juan crece constantemente y apasiona a chicos y a grandes. Ejemplares de distintos tamaños, lugares épocas y motivos son objeto de cotizaciones de un valor muy diferentes al del mercado, que termina quedando en segundo plano, el valor del conocimiento.

Juan Carlos Navarro tiene 70 años y desde los 10 se dedica a la numismática, actualmente preside el Centro de Numismática de San Juan y todos los domingos atiende a centenares de personas que llegan a su stand en la Feria de las Pulgas, ávidos de saber y conocer el origen de cada billete y moneda que se encuentra ahí.

“La numismática es la ciencia auxiliar de la historia”, definió Navarro y agregó, “es hobbie muy personal no a todos le gusta, pero a los niños les interesa mucho. Numismático es el que estudia e investiga, uno entra a investigar y a leer los libros, descubrís tantas cosas que te van atrapando, todo tiene un porque en las imágenes que salen en los billetes y en las monedas”.

Hay algunas variables a tener en cuenta a la hora de definir el precio de un ejemplar de acuerdo con la explicación de Juan Carlos, sin embargo, no existe un coleccionable más importante que el otro. “Yo siempre aclaro, las piezas son todas importantes en una colección, si yo tengo una colección de 80 monedas, es tan importante la moneda que vale 10 pesos como la que vale 30.000 pesos, si a uno le falta una moneda la colección está incompleta”, expresó.

Reales de antes de la independencia argentina

Una de las referencias es el precio de catálogo, otro el estado de conservación que es muy importante, el valor histórico también tiene injerencia, sin embargo lo que más influye es la cantidad de billetes emitidos o monedas acuñadas. Entre todas estas variables el precio resulta relativo.

“El precio de la moneda se define por catálogo, aunque yo no me baso mucho en eso”, al lugar llega mucha gente a vender monedas, “si una moneda la compro en 50 pesos, no importa si en el catálogo dice $400, yo la vendo en $100 y me gano el 100%”.

Monedas medievales

Además los ejemplares se pueden presentar como regulares, buenos, muy bueno o sin circular, que son aquellos que pasan del banco emisor a las manos del coleccionista directamente.

También hay piezas muy valiosas por el momento y la circunstancia que los vio nacer, “yo tengo el primer billete de Argentina de 1822 impreso en Inglaterra, por más que cuando hacemos las exposiciones eso está asegurado, a mí no me interesa que el seguro me pague lo que está valuado. Es una pieza que nunca más la recupero”, manifestó. Monedas grecas de 300 a.c

Navarro posee monedas grecas desde los 300 a.c con el rostro de sus emperadores, de la Confederación Nazi, reales que circulaban antes de la independencia y las primeras monedas patrias e incluso denarios con los que le pagaron a Judas por entregar a Jesús.

Estas últimas se pueden conseguir por $2000 pesos en Mercado Libre, pero ¿Por qué una moneda tan histórica no es tan cara como imaginamos? El especialista responde. Monedas de la Confederación Nazi

“El valor histórico tiene mucho que ver, sin embargo lo que encarece a una moneda es la cantidad de piezas acuñadas. Hay una moneda italiana de 5 liras de 1947 que sale un racimo de uva, sale de acuerdo a la última cotización 47.000 dólares. Lo que pasa es que se han acuñado 237 monedas”, en el caso de los denarios, fueron varios millones los que se acuñaron.

Otra de las joyitas codiciadas en el ambiente son las monedas de la cuba revolucionaria del “Che” Guevara o de países o bloque que ya no existen como la Unión Soviética.

En el caso de las monedas o billetes con errores, siguen sometidas a los criterios mencionados, principalmente a la cantidad de acuñaciones o impresiones. “La única moneda que salió con herró fue la de $1 que decía “pronvingias argentinas”, de los cuales se acuñaron 165 millones, no es una moneda difícil” dijo y contó una anécdota divertida tras la publicación viral en los medios de comunicación, “al domingo siguiente vinieron 500 personas a venderme monedas. Yo me traje un tarro lleno de monedas, al que aparecía a venderme, yo le regalaba una. Vino una viejita, me dijo: ‘tengo tres, le voy a hacer 15.000 pesos por las tres porque tiene cara de bueno”, finalizó.