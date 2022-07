Pocas reservas y aumento en insumos: 'No sabemos a qué precio vender'

El cambio en la economía de la Nación y la posterior suba abrupta del dólar, generó dudas e incertidumbre en la población de cara a las vacaciones de invierno.

El sector industrial en San Juan no quedó exento y a días se iniciarse el receso invernal, las reservas hoteleras no son las esperadas y los insumos gastronómicos sufrieron un impacto en el costo.

El presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica Rubén Miadosqui graficó la crisis que atraviesa el sector. 'La capacidad de reserva hotelera en el gran San Juan es del 50%, esperemos que cambie la situación en estos días. Y el sector gastronómico viene trabajando bien, el tema es que se nos complica al momento de comprar y reponer los insumos todos los días. Algunos productos no se consiguen y no se pueden cambiar los precios todos los días. No podemos salir, primero la pandemia y ahora este cambio en la economía. Ya no sabemos a qué precio vender", relato preocupado Miadosqui. 'Se complica la situación y este cambio tan brusco obliga a que mucha gente desista de viajar', resaltó.

Miadosqui sostuvo que el sector está tratando de 'mejorar la atención y el servicio. El tema también es que no conseguimos personal'.

Aunque el propietario de Rocco Bar añadió que las reservas en 'los departamentos alejados son buenas, están trabajando mejor'.