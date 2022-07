Dramática advertencia de economista sanjuanino para 'evitar estampida inflacionaria'

La salida del Martin Guzmán y posterior designación de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía de la Nación provocó un grado de incertidumbre que se tradujo en el salto cambiario que terminó con el dólar blue por las nubes el pasado sábado. Aun hoy, la nueva funcionaria define su equipo sin embargo aún no hay señales claras de la dirigencia que permitan dar algo de certidumbre a los mercados.

En contacto con Banda Ancha, el economista Fabián Saffe analizó la reacción de los mercados a la nueva ministra de Economía, “lo urgente es que el gobierno de fortaleza política para conducir lo económico en un rumbo determinado”, manifestó. Uno de los puntos centrales, es el referido a la acumulación de reservas, tema en el que se deben dar precisiones indicó.

“Tenés una remarcación de precios, las alimenticias Molinos del Rio de la Plata ya ha subido un 10%, Arcor un 12%, Uniliever un tanto más, que en una estrategia de cobertura o de especulación ya empezaron a remarcar”, por lo que se descuenta un nuevo aumento en el costo de vida, “en este contexto en el que se proyecta una inflación del 70% que de un día para otro hagan este tipo de remarcación, te obliga a tomarlo como urgente para resolver ya”.

Al respecto remarco que de no media una respuesta acertada puede haber una nueva estampida inflacionaria con sueldos que viene detrás. “Venis creciendo pero no a un ritmo que te gustaría y con esto terminarías por agotar los pronósticos de crecimiento” lo que provocaría un cuadro de estanflación “los números de la actividad economía y de trabajo ya no serían tan alentadores”.

En cuanto a la reacción de los mercados ante la designación de Batakis, Saffe expresó que en esta coyuntura “la situación es tan compleja desde lo político que independientemente de la figura que se hubiese puesto de nuevo ministro, los mercados hubieran reaccionado de igual manera”.

Finalmente dijo que el nombre de Batakis no cayó bien, “aunque creo que es más beneficioso para los mercado que la recibieron de mala manera porque es una economista fiscalista y puente con el gasto”.