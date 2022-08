Las ventas por el día de las infancias cayeron un 2,5% en San Juan

De acuerdo con lo que informaron desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas respecto al día de las infancias subieron 1,6%. Las mismas fueron impulsadas por juguetes, mientras que los otros sectores se retrajeron. Sin embargo, este índice no se registró en San Juan, ya que cayeron 2.5%.

Es así como aludieron a que las ventas de regalos para los más pequeños del hogar, en los comercios minoristas pymes subieron 1,6% frente a la misma fecha del año pasado. Esta cifra se ve impulsada exclusivamente por el aumento en el rubro jugueterías, puesto que el resto de los sectores medidos se retrajeron. Según la CAME, notaron el menor poder adquisitivo de la gente, pero también los problemas de rentabilidad de los negocios al momento de hacer promociones.

El ticket de ventas promedió los $5.367 y los comercios relevados marcaron como característica que el cliente se orientó a productos económicos. Las bonificaciones con algunas tarjetas fueron más escasas, pocas pymes las ofrecieron este año. Lo mismo que las cuotas sin interés: en algunos rubros y ciudades fueron casi inexistentes.

Análisis por rubro

Solo uno de los cinco sectores relevados vendió más que en el Día de las infancias del año pasado. Este fue en lo que respecto al rubro de jugueterías, con un aumento anual de 10,4%. El resto bajaron, con el mayor retroceso en Indumentaria y accesorios (-6,9%).

1) Calzado. Las ventas cayeron 5,9% frente al Día del Niño 2021 en términos reales. El 45,3% de los negocios medidos coincidieron en haber vendido menos de lo esperado. Las compras de este rubro se hicieron mayormente con tarjetas y en cuotas, las familias estuvieron incluso dispuestas a pagar el interés, pero difiriendo pagos. El ticket promedio por compra fue de $6.263.

2) Equipos de audio y video, celulares y accesorios. Aunque es un artículo que sigue ganando participación en las elecciones de regalos para esta fecha, las ventas declinaron 2% frente al año pasado. Aproximadamente, el 60% de los empresarios señalaron que vendieron igual o más de lo esperado. El ticket promedio fue de $6.040.

3) Indumentaria y accesorios. Las ventas disminuyeron 6,9% frente a la misma celebración del año pasado, a precios reales y el ticket rondó los $5.161.

4) Juguetería y rodados. Las ventas subieron 10,4% frente al Día del Niño 2021. Fue el único rubro que vendió mejor frente al año pasado, según lo que informaron desde la CAME. El ticket promedió los $5.554. El 51,5% de los comercios consultados vendió igual o mejor que el año pasad

5) Librerías. Las ventas bajaron 4,6%, siempre interanual, y el ticket por venta se acercó a los $2.786. No hubo tantos problemas de abastecimiento como en otros sectores porque el segmento con más expendio fueron libros para niños donde el producto importado tiene menor incidencia.

En San Juan

Según lo que mencionaron desde la CAME, en la provincia de San Juan las ventas por el día de las infancias bajaron -2.5%, a diferencia de las a nivel nacional (+ 1.2). Otro de los datos que brindaron es que solo diez comercios abrieron de corrido el día sábado en el microcentro sanjuanino, al igual que solo unas pocas importadoras, regalarías jugueterías se pudo observar en la siesta del sábado.

En cuanto a los tickets promedio, el mismo no llego a los $5000, es decir menos que el ticket nacional que rondo los $ 5367. El movimiento fue flojo comparado con años anteriores. En este sentido aludieron a que hubo mucha venta en tarjetas. Por lo que se considera que los consumidores buscaban financiación para sus compras.