De Argentina a Cuba, ida y vuelta: los desafíos de la economía bimonetaria

El pasado martes el mundo conoció la noticia de que Cuba comenzará a vender dólares a la población, una medida que comenzó a aplicarse ayer y que significa un cambio de magnitud para la economía del país centroamericano que tiene la intención, “de ir construyendo un mercado cambiario", según informó el ministro de Economía, Alejandro Gil.

Este hecho plantea similitudes y diferencias en economías bimonetarias con fuerte injerencia del Estado, salvando las distancias, entre la Argentina y el ‘revolucionario azucarero’. La economista y docente de la UNSJ, Gabriela Lirussi hizo un repaso histórico, de Argentina a Cuba, ida y vuelta, para entender la coyuntura.

¿Qué escenario reinaba cuando el dólar ingresa a Cuba?

Este problema cambiario o desdoblamiento del tipo cambiario en Cuba empieza en la década del 90, China y Cuba han sido sostenidas por el régimen soviético, con la diferencia que el primero tenia recursos propios. ¿Porqué entra en crisis en los 90? Por que cae el régimen soviético, la fecha simbólica de esto de la caída del muro de Berlín el 9 de diciembre del 1989. Otros hablan de cuando descubrieron a la esposa de Gorbachov comprando en Chanel, son todas expresiones de una crisis.

El comunismo empieza a sufrir un proceso de deterioro muy fuerte que tiene que ver con la corrupción, el empobrecimiento de las clases bajas, a la inexistencia de un sector medio, al empoderamiento de las clases dominantes. Esto va a terminar provocando la unificación alemana, hecho que afectó profundamente a Cuba y a China. Para este último, el hecho de que siguieran en manos inglesas hizo que les redituara, ellos tienen un comunismo en el campo para la recaudación y tienen un capitalismo en el sector empresarial.

¿Cómo ingresa la divisa estadounidense a Cuba? ¿Cuál es la injerencia de Estados Unidos en este hecho?

La Unión Soviética no podía sostener a Cuba y Estados Unidos le aplica el bloqueo que se sentía bastante, ellos empiezan a tener dólares cuando el país se consolida como un paraíso turístico. Empiezan a entrar los billetes de los visitantes que no compran moneda cubana, sino que pagan en divisa norteamericana. La existencia de ese caudal genera el mercado negro a lo que se le suma la entrada de dólares por parte de los sectores empresariales que tienen recursos y hacen intercambios.

¿Qué es lo que sucede ahora?

Lo que hacen ahora es blanquearlo, los cubanos, que pueden comprar 200 dólares por día, a diferencia de nosotros que solo podemos comprar 200 dólares mensuales. Lo de Cuba era extremo, ya que el gobierno no permitía que los ciudadanos puedan comprar dólares. Ahora evita el mercado negro o paralelo, que provoca el encarecimiento de lo que vayas a comprar.

¿Cuáles son las diferencias entre Argentina y Cuba, dos países con economía bimonetaria?

En lo económico, nosotros no tenemos un desdoblamiento del mercado cambiario, pero si tenemos un mercado negro que es el dólar blue. Hay múltiples tipos de cambio según la forma de comprar o de acceder a la divisa.

En lo político, Cuba no es una democracia, nosotros podremos decir que tenemos más o menos democracia, que nos gusta más o menos la justicia, pero en el año 2023 vamos a volver a elegir, mientras que Cuba no va a poder elegir nunca. Estas son medidas que aplica tratando de sostener una economía que no es democrática.

Cuba y Argentina están en etapas distintas, nuestro país además del problema político, tiene el problema del déficit fiscal que le genera un profundo problema económico, hay que tomar medidas contra la inflación ya.

¿Cuáles son las similitudes?

Ambos países son capitalismos estatales, son sistemas económicos de los que se conocen como mixtos, en el que hay una altísima injerencia del Estado. Podríamos decir que Cuba y Argentina tienen problemas similares por el tema del dólar, pero hay diferencias en lo político.

¿Argentina debería plantearse un blanqueamiento como el de Cuba?

Es algo que va a tener que hacer el gobierno argentino, dentro de 15 días o de 2 meses, en algún momento va a tener que corregirse el tipo de cambio.

En el listado de los bienes que no se pueden importar, yates helicópteros, barcos de lujo, insumos informáticos, a esos bienes los pagos a un dólar de $130, el Banco Central para recomprar esos dólares lo paga más cerca del dólar tarjeta en $250. En algún momento hay que sincerar el mercado.

Massa te guste o no ha tomado el toro por las astas, ha recortado 70 millones de pesos en educación, en programa Conectar Igualdad, la reforma de los jardines de infante. En Salud ha recortado los programas de enfermedades infecto contagiosas, de contacto sexual, lo que es preocupante, significa que no vas a tener dinero para poder cubrir los programas de control.