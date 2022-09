Los proveedores iglesianos "la están viendo pasar" con Josemaría

Durante la semana pasada diferentes cámaras de proveedores mineros de Iglesia salieron a las calles porque sienten que se están quedando afuera de la posibilidad de ser prestadores de servicios en el desarrollo del proyecto minero cuprífero más grande que tiene el país que es Josemaría.

Aseguran que no se ha conformado lo que esperaban, que eran mesas de diálogo donde desde el sector empresario expongan a los proveedores (unos 78 agrupados en CAPRESMI, por ejemplo) qué productos o qué servicios se van a necesitar para poder prepararse y concursar e ingresar al prometedor proyecto en construcción.

Fernando Varela, Presidente de la Cámara de Prestadores de Servicios Mineros de Iglesia, dijo este lunes en el programa Cien Por Hora " veníamos ya casi 11 meses prácticamente reuniéndonos con gente de Josemaría en Iglesia y San Juan para ver cómo iba a ser la metodología para las mesas de trabajo, veníamos pidiendo para cada uno de los rubros cuál era la necesidad de la empresa y saber qué artículos y servicios podíamos ofrecer". "Nosotros necesitamos tiempo para prepararnos".

Fernando Varela

La respuesta no fue la que esperaban: "Siempre nos mandaban para con otra reunión y no nos sentábamos a hablar con los proveedores, teníamos temor que llegue el momento de que empezara el proyecto y quedarnos afuera de los servicios".

"No queremos mesa de negocios, queremos mesa de trabajo para trabajar con los rubros", agregó el empresario.

Éste viernes recibieron una convocatoria que Varela consideró como una "chicana": la minera convocó a un encuentro para el rubro catering donde sólo se puede participar determinado número de integrantes por cámara y tenían 45 minutos para inscribirse. Por ello desde los emprendedores enviaron un mail informando que no van a participar del encuentro.

"La estamos viendo pasar, y eso que recién es el comienzo; imagínese lo que va a ser más adelante", destacó el presidente de CAPRESMI. En clara referencia a que los contratos que ha tomado la desarrolladora del proyecto Josemaría no benefician a lo que ellos consideran Anillo 1, la zona más cercana a la mina. "No hay acercamiento", cerró.

Este lunes se esperaban reuniones de los proveedores iglesianos con representantes del Ministerio de Minería para interiorizarse del tema.