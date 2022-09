Primer mes de fuego: ¿Cuál fue el rendimiento de la lapicera de Massa?

Este 3 de septiembre se cumple el primer mes de la llegada de Sergio Massa a un Ministerio de Economía unificado, con competencias para actuar sobre producción y agricultura y pesca. La entrada fue sumamente convulsionada, en el medio de una inflación creciente y con fisuras abiertas en la coalición gobernante.

Se trató de un mes de fuego para la gestión que comenzó con la salida de Silvina Batakis de la cartera, a la vuelta de una misión a Washington para convencer a la dirección del Fondo Monetario Internacional y a los operadores de Wall Street. Tras el agitado movimiento ministerial el líder del Frente Renovador, marcó la hoja de ruta con anuncios alrededor de cuatro ejes definidos: orden fiscal, superávit comercial, desarrollo con inclusión y otras medidas en torno la escasez energética, empleo y deuda en pesos que fueron analizados por la economista Gabriela Lirussi.

Orden fiscal

El orden fiscal va regido por la meta de déficit primario comprometida con el FMI del 2,5% del PBI en 2022. Lo definido en pesos es igual o inferior a $ 1.758.600 millones, hasta agosto fue de 147.756 millones de pesos, aunque con un aporte solidario el reporte arrojó un resultado negativo de 124.835,5 millones de pesos. De manera que el margen es muy escueto aún.

La aplicación de la segmentación tarifaria fue uno de los recursos destinados para el caso en el que 9,4 millones de personas se inscribieron. “La ‘clase alta’ que gana 300 mil pesos brutos no pudo acceder al subsidio, mientras que cerca de 4 millones de hogares han salido del esquema. Y las ‘clases altas’, tienen un tope de consumo de 400 kwh”, dijo Lirussi y agregó que el proceso inflacionario que viene sufriendo la Argentina hace desaparecer a la clase media.

Con la idea de mantener el gasto del Estado al mínimo, también realizó una reestructuración presupuestaria ministerial, calificada de ‘recorte’ que según explicó la economista, se trata de una ‘recuperación' de los montos subejecutados en las distintas dependencias, que estuvo en el orden de 210.000 millones de pesos. “Está tratando de achicar el gasto, pero también está tratando de volver a captar aquellos fondos que habían sido constituidos con emisión monetaria, para sacar dinero del sistema y ver si logra controlar la inflación que esta desbocada”, en agosto estaría por encima del 6%.

En este sentido, Lirussi también destacó “un gesto político” de Massa, “muy importante que es la suspensión de los viajes al exterior, si no pueden ser por zoom que no vallan. El porcentaje de ahorro es mínimo, simbólicamente a la gente que no llega a fin de mes le significa un montón”.

Superávit comercial

En este aspecto hubo grandes esfuerzos por tener un acercamiento al sector agroexportador ofreciendo un dólar diferenciado con la intención de que se liquiden los granos y el Banco Central pueda disponer de esos dólares. No tuvo el resultado esperado, “el esquema flexible 70/30 para el dólar soja solo tuvo 200 operatorias en agosto y participaron 2 bancos. Esto tiene que ver con la falta de confianza en el sistema, ahora han buscado un dólar más competitivo para convencer a los sojeros”, expresó.

Al anuncio de la nueva versión del dólar soja esta semana se le agrega la presentación del programa Argentina 4.0, “Massa planteó la conformación del dólar tecno, es un tipo de cambio para las empresas que exportan servicios tecnológicos y para empleados freelance”. En el caso de los freelance, intentará que el 50% de los sueldos en billetes verdes puedan ingresar al país y el otro 50% pueda ser liquidado a un tipo de cambio oficial.

También se habla de un dólar litio, del que aún no hay mayores precisiones.

Por otro lado, hay que destacar otras medidas como el blanqueo a la construcción y un régimen especial para las autopartistas, “el jueves en el Senado se aprobaron dos regímenes espaciales que venían con aprobación de Diputados, uno es el régimen de incentivos a la industria automotriz y el otro para bio y nanotecnología” dijo la especialista y agregó, “las medidas que está intentado tomar son para reactivar la economía sin inyectar dinero al sistema”.

Para este se esperan anuncios de un régimen especial para la minería que resulte atractivo para las inversiones, “lo que no pueden modificar es el esquema de retenciones en este momento, eso está en relación estrecha con el tema de las reservas, porque hay muy bajo nivel. Están esperando regímenes particulares de cada sector”.

Dólar blue

Desde el anuncio del cambio ministerial, el mercado paralelo de divisas ha calmado sus expectativas, el precio por dólar de billete verde llegó a los $370 y tuvo una dura caída en los primeros días, lo mismo sucedió con los dólares financieros, vía por la cual también hubo corridas frenéticas días previos al desembarco de Massa. Hoy el dólar blue cotiza en $280 para la compra y en $285 para la venta.

Desarrollo con inclusión

El cuadro de situación resulta complejo para las grandes mayorías que en septiembre se enfrentan a actualizaciones y aumentos. La actualización de alquileres de este mes está en un 65%, aumento de transporte, aumento en educación privada subsidiada y no subsidiada, aumento de medicina prepaga, aumento de subtes y taxis.

En este sentido, el los paliativos vienen de la mano del aumento para jubilados, AUH, y pensiones en un 15,53% a lo que se le agrega un bono para jubilados de $7000 y un refuerzo de $20.000 para las asignaciones familiares.

Para este fin, inyectar dinero a los jubilados, se dispuso el adelanto de Ganancias, una medida cuestionada por los grandes contribuyentes que aseguraron que se pone en riesgo la cadena de pagos.

Por otro lado, se avanzó con la auditoria a los planes sociales, que estará a cargo de las universidades nacionales, en un intento de responder a una demanda social que tiene fuerte eco en los medios de comunicación. En consonancia, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto para crear el programa “Puente empleo” con el fin de “convertir planes sociales en trabajo”, una promesa largamente postergada.

Misión a Washington

La abrupta salida de Batakis al momento de volver se su viaje a EE.UU luego de su reunión con directivos del FMI y operadores de Wall Street hizo que lo ‘charlado’, quede en cero. Ahora Massa tendrá la misión de renovar las expectativas y presentar un balance de gestión ya que este mes se cumple el segundo periodo de revisión trimestral en el acuerdo de Facilidades Extendidas logrado con el organismo internacional de crédito.

Estaba en los planes postular para una nueva línea de crédito del FMI pospandemia, que puede ver afectado por la inestable situación política de la Argentina, cuyas polarizaciones terminaron con un atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el ojo de la tormenta por la Causa Vialidad. “La situación interna no ayuda a que le podamos en pedir un peso al Fondo, a duras penas podemos seguir renegociando la deuda”, aseguró la entrevistada.