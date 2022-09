Gira por Washington: Massa anunció un crédito por U$D 3.100 millones del BID

El ministro Sergio Massa realizó un anuncio sobre una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su viaje a Estados Unidos a Washington. Se trata de US$ 3.100 millones que llegaran a fin de año.

De lo acordado US$ 1.200 millones serán para fortalecer las reservas internacionales y corresponden a la línea de libre disponibilidad que el organismo tenía frenado. De ese monto US$ 500 millones serán girados antes del 30 de septiembre y US$ 700 millones antes del 31 de diciembre.

El anuncio lo realizó junto al director del organismo, Mauricio Claver-Carone quien aseguró que siempre ha estado "en favor de Argentina". Estos fondos estaban congelados por animosidad del directivo con el gobierno de Alberto Fernández y en especial con Gustavo Béliz, ex secretario de Asuntos Estratégicos del presidente.

También consiguió un aumento en el monto otorgado al país para el periodo 2022 y 2023 cercano a los US$ 5.000 millones.

Fuente: Noticias Argentinas