Recompra de deuda: reacción en los mercados y el desafío de las reservas en un 2023 con sequía

En la jornada de ayer el Ministro de Economía Sergio Massa anunció el inicio de un proceso de recompra de deuda por unos 1000 millones de dólares, que quedó oficializado por medio de una resolución en el Boletín Oficial. En un principio se comenzará con un desembolso de uno 300 millones de dólares que, de acuerdo con la resolución, será el Banco Central el encargado de gestionar con recursos del Tesoro nacional.

La economista Gabriela Lirussi dijo a Canal 13 que se trata de una medida que estaba siendo exigida por el Fondo Monetario Internacional, “en la campaña dijeron que iban usar el dinero del ANSES para comprar los deuda, el problema es que finalmente se usó para financiar la campaña de medio término”, expresó.

La determinación tuvo críticas por parte de la oposición asegurando que se trata de una bicicleta financiera, sin embargo, la especialista aseguró que no había mucho más por hacer, “si la deuda no la recompraba el gobierno no la iba a comprar nadie, entonces iba a haber que pagarla y no se estaba en condiciones de eso, no había otro remedio”.

De acuerdo con el ministro, la prioridad en el corto plazo es hacer frente a los vencimientos de más próximos que son los denominados Global 29 y 30, con la intención de mejorar el perfil de deuda de la República Argentina.

Lirussi advirtió un efecto positivo, “porque genera confianza en los mercados, muestra que el país está en condiciones de hacer frente a una recompra de deuda y no hay quien la compra. Esto significa menos deuda poniendo plata en el mercado”. Este se reflejó en los indicadores de Choen por los bonos soberanos en general de un 7,6% (legislación nacional y extranjera) a lo que se le sumó una caída del riesgo país por debajo de los 2000 pbs.

La economista no dejo de advertir que el movimiento generará una considerable baja en las reservas, terminado el régimen especial para la exportación de granos y las sucesivas ventas de dólares que en las últimas dos jornadas suman unos 52 millones de dólares.

También, se prevé una pérdida de aproximadamente unos 3.500 millones de dólares durante el 2023 por la sequía de acuerdo con un estimado de la Bolsa de Comercio de Rosario, lo que representa un 2,2% del PBI proyectado. “Tenemos menos reservas, pero también tenemos menos deuda, lo que genera una situación positiva en el mercado”, dijo y finalizó, “el problema para recomponer las reservas va a ser grabe, porque nos enfrentamos a una situación de sequía muy importante. Ya tenemos problemas para plantar, no quiero imaginar lo que va a ser para cosechar”.