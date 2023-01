La semana en tres títulos: bonanza en plazos, troceo complicado y deuda recomprada

Diciembre arrojó un 5,1% de inflación que no termina de cerrar como una "tendencia a la baja", por lo que el Banco Central decidió dejar intacta la tasa de referencia en una actitud de cautela: Hay un miedo latente si no se afianza el freno a la escalada de precios en 2023 ¿Qué están esperando y hasta cuando se mantendrá la bonanza para los?

Plazo fijo: ¿hasta cuándo se mantendrá la bonanza para los ahorristas?

Atentos al dato de la inflación del mes de diciembre de 5,1% y que alcanzó del 94,8% en 2022, se esperaba que el Banco Central de la República Argentina redujera la tasa anual nominal si la tendencia se mantuviera o fuera a la baja. El indicador dejó abierto el interrogante sobre lo que pueda pasar con el rendimiento positivo que ha tenido el plazo fijo para las ahorristas.

“El mercado esperaba una baja de la tasa de referencia que está en el 75% anual nominal y un 107% de tasa efectiva para ahorristas hasta 10 millones de pesos en el plazo fijo”, dijo a Canal 13 el economista Gerardo Mestre, es decir poco más de 12% por encima del índice de precios al consumidor, que no es poco.

El dato del Indec, si bien no es menor que el del mes de noviembre con un 4,9%, se trata de un porcentual lógico teniendo en cuenta que el circulante de pesos es mayor en diciembre, enero y parte de febrero por las vacaciones, el pago de aguinaldos y algunos beneficios a los sectores más vulnerables. Ahora bien, ¿hasta cuándo se mantendría esta bonanza para los que apuestan al peso? Es decir ¿Cuándo se espera que el Banco Central baje la tasa de referencia?

“El argumento del Banco Central es que quiere tener toda la prudencia y va a esperar si esa tendencia a la baja de la inflación se consolida en este mes de enero y en febrero y ahí recién tocarían a la baja la tasa de referencia”, expresó el especialista.

Si eso no sucede, hay un temor creciente de que los ahorristas se vuelquen a otro activo que no pierda tanto contra los precios de la góndola, “puede suceder que los ahorristas se vallan al dólar, eso empeoraría la relación entre el dólar oficial y los dólares paralelos que sigue estando muy volátil al alza, porque hay mucho dinero circulando”, agregó Mestre.

Dependerá entonces del dato que arroje el Indec a mediados de febrero que oficializará el resultado de las políticas de precios, restricción de importaciones, entre otros, para determinar que podría pasar con la tasa del BCRA, febrero será el mes clave. Actualmente, con un 75% anual nominal el rendimiento es de un 6,25% a 30 días, por lo que un $100.000 alcanza un valor de $ 106.250 al finalizar el plazo.

Troceo de carne: San Juan espera una resolución desde Nación para aplicación y control

El pasado 15 de enero, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca aprobó el troceo de carne mediante fraccionamiento en piezas de 32 kilos y prohibió el hombreo de las piezas, por parte de los trabajadores. Sin embargo se incorporó una modificación que permitirá seguir comercializando la media res, por lo que las mimas deberán ser trasladados por medios mecánicos, carros y rieleras.

Con resolución vigente, San Juan y otras provincias esperan una resolución desde Nación con las especificaciones para poder implementarla y establecer de qué manera y quienes harán los controles. “La resolución está vigente, pero estamos esperando que Nación nos diga si nosotros vamos a controlar, si vamos a ir a los negocios, como cuando y con qué plazos”, dijo a Canal 13 el secretario de Desarrollo Pecuario, Carlos Camuñas.

En este sentido agregó que la decisión del Ministerio de Producción de la provincia es acompañar lo que establezca la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, sin dejar de escuchar al sector cárnico privado en la provincia.

Las modificaciones fueron consensuadas en una Mesa Técnica Consultiva creada a tal efecto, con la participación de las provincias, la secretaria de nación y el SENASA y se espera un nuevo encuentro en febrero para seguir avanzando en la implantación de la normativa que ha tenido muchos detractores. En particular en San Juan había mucha reticencia ya que la sugerencia de Nación para el troceo ponía en riesgo la punta de espalda, pero la cuestión fue resuella. Sin embargo, la idea es hacer una transición hacia el troceo, sin impedir la comercialización de la media res y sin que los trabajadores deban cargar con la pieza sobre sus cuerpos.

A este fin se consideró la mencionada implementación de medios mecánicos, “en San Juan se comercializa mucho el cuarto, la parte de la espalda o la pierna. Se pretende implementar los tener medios mecánicos, un carro mecánico, la conexión de la rielera del camión con el de la carnicería”, dijo Camuñas.

La medida no quedará exenta de controversias, sobre todo porque la medida también alcanza al matadero rural que tiene un nivel de tecnificación más bajo que la gran industria. “Hay que tener en cuenta que también se van a tener que adaptar, el matadero que le va a vender a un minorista tiene que vender la pieza de 32 kilos”, dijo el entrevistado y finalizó, “hay que trozar dentro de una cámara, la media res para ser trozada tiene que tener por lo menos 24 horas de frío, luego llevarla a la cámara ara trozar y después tener los medios para transportar”. IMG: Télam

Recompra de deuda: reacción en los mercados y el desafío de las reservas en un 2023 con sequía

El Ministro de Economía, Sergio Massa anunció el inicio de un proceso de recompra de deuda por unos 1000 millones de dólares, que quedó oficializado por medio de una resolución en el Boletín Oficial. En un principio se comenzará con un desembolso de uno 300 millones de dólares que, de acuerdo con la resolución, será el Banco Central el encargado de gestionar con recursos del Tesoro nacional.

La economista Gabriela Lirussi dijo a Canal 13 que se trata de una medida que estaba siendo exigida por el Fondo Monetario Internacional, “en la campaña dijeron que iban usar el dinero del ANSES para comprar los deuda, el problema es que finalmente se usó para financiar la campaña de medio término”, expresó.

La determinación tuvo críticas por parte de la oposición asegurando que se trata de una bicicleta financiera, sin embargo, la especialista aseguró que no había mucho más por hacer, “si la deuda no la recompraba el gobierno no la iba a comprar nadie, entonces iba a haber que pagarla y no se estaba en condiciones de eso, no había otro remedio”.

De acuerdo con el ministro, la prioridad en el corto plazo es hacer frente a los vencimientos de más próximos que son los denominados Global 29 y 30, con la intención de mejorar el perfil de deuda de la República Argentina.

Lirussi advirtió un efecto positivo, “porque genera confianza en los mercados, muestra que el país está en condiciones de hacer frente a una recompra de deuda y no hay quien la compra. Esto significa menos deuda poniendo plata en el mercado”. Este se reflejó en los indicadores de Choen por los bonos soberanos en general de un 7,6% (legislación nacional y extranjera) a lo que se le sumó una caída del riesgo país por debajo de los 2000 pbs.

La economista no dejo de advertir que el movimiento generará una considerable baja en las reservas, terminado el régimen especial para la exportación de granos y las sucesivas ventas de dólares que en las últimas dos jornadas suman unos 52 millones de dólares.

También, se prevé una pérdida de aproximadamente unos 3.500 millones de dólares durante el 2023 por la sequía de acuerdo con un estimado de la Bolsa de Comercio de Rosario, lo que representa un 2,2% del PBI proyectado. “Tenemos menos reservas, pero también tenemos menos deuda, lo que genera una situación positiva en el mercado”, dijo y finalizó, “el problema para recomponer las reservas va a ser grabe, porque nos enfrentamos a una situación de sequía muy importante. Ya tenemos problemas para plantar, no quiero imaginar lo que va a ser para cosechar”.