Vacaciones: ¿en cuánto cotiza el peso chileno hoy?

Uno de los destinos preferidos de los sanjuaninos en vacaciones son los distintos parajes de vecino trasandino: Chile. La cotización resulta una de las variables importantes para no perder al hacer la conversión; uno de los consejos más recurrentes de los viajantes es hacer al cambio a dólares en San Juan y llevar el billete verde a una casa de cambio en el vecino tras andino. ¿Por qué no en el aeropuerto?, la experiencia de los turistas dicta no hacerlo allí ya que el tipo de cambio puede ser adverso, aunque la mayoría accede por el paso de Agua Negra.

La cotización al día de hoy es de 855.41pesos chilenos por cada dólar estadounidense, lo que equivale unos $356 argentinos en el mercado negro de divisas, ya que hay que tener en cuenta que la Argentina restringe la compra de dólares oficiales y solo se puede acceder a 20º dólares mensuales. Una lista de los productos de consumo básico para entender los costos de vacacionar en la costa pacífica del continente.

El relevamiento fue realizado en Santiago, Valparaíso, Concepción, La Serena, Antofagasta, Temuco, Talca, Rancagua, Puerto Montt y Iquique, entre los que se encuentra desde agua, pan, verduras y fruta. Además un apartado de bebidas alcohólicas y tabaco para los fumadores.

Canasta básica

Agua (1,5 litros): $1000 en pesos chilenos, $1,18 en dólares; $ 210,46 pesos argentinos.

Leche (1 litro): $920 en pesos chilenos, $1,08 en dólares; $192,63 pesos argentinos.

Una docena de huevos: $2400 en pesos chilenos, $2,83 en dólares; $ 504,75 pesos argentinos.

Arroz (1kg): $1200 en pesos chilenos; $1,41 en dólares; $ 251,49 pesos argentinos.

Un kilo de pan (1 kg): $1100 en pesos chilenos, $1,30 en dólares, $ 231,87 pesos argentinos.

Frutas y verduras

Lechuga (1 unidad): $910 en pesos chilenos; $1,07 en dólares; $ 190,84 pesos argentinos.

Cebollas (1kg): $1100 en pesos chilenos; $1,30 en dólares; 231,87 pesos argentinos.

Papas (1 kg): $1000 en pesos chilenos, $1,18 en dólares; $ 210,46 pesos argentinos.

Tomates (1 kg): $1500 en pesos chilenos; $1,77 en dólares; $ 315,69 pesos argentinos.

Naranjas (1 kg): $1400 en pesos chilenos; $1,65 en dólares; $ 294,29 pesos argentinos.

Bananas (1kg): $1300 en pesos chilenos; $1,53 en dólares; $ 272,89 pesos argentinos.

Manzanas (1 kg): $1500 en pesos chilenos; $1,77 en dólares; $ 315,69 pesos argentinos.

Bebidas y tabaco

La cerveza importada (33 cl): $1800 en pesos chilenos; $2,12 en dólares; $ 378,12 pesos argentinos.

Cerveza nacional (0,5 litros): $1100 en pesos chilenos; $1,30 en dólares; $ 231,87 pesos argentinos.

Botella de Vino (Calidad media): $4500 en pesos chilenos; $5,31 en dólares; $947,08 pesos argentinos.

Paquete de cigarrillos (Marlboro) $4400 en pesos chilenos, $ 5,10 en dólares; $ 909,63 pesos chilenos.