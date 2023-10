Crédito de ANSES: ¿en cuántas cuotas se podrán devolver los $400.000?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer que en octubre seguirán disponibles los créditos de hasta $400,000 para trabajadores en relación de dependencia. Estos préstamos se depositarán en la tarjeta de crédito del solicitante una vez aprobados y pueden devolverse en un plazo de 24, 36 o 48 cuotas.

ANSES destacó la importancia de esta medida como una ayuda significativa para los trabajadores, ya que les permite financiar compras o reducir deudas a tasas convenientes. El proceso de inscripción se realiza exclusivamente a través del sitio web de ANSES en www.anses.gob.ar o la aplicación Mi ANSES. El horario de atención es de lunes a viernes, de 10 a 20 horas.

Requisitos para acceder a los Créditos ANSES de $400,000:

- Residir en Argentina de forma permanente.

- Tener una antigüedad mínima de 6 meses en el trabajo.

- Ser un trabajador en relación de dependencia que contribuye al Sistema Integrado Previsional Argentino.

- El salario no debe superar los $700,875 mensuales.

- Ser titular de una tarjeta de crédito del banco donde se recibe el salario.

- Ser mayor de 18 años y no estar en edad de jubilación al momento de pagar completamente el crédito.

- No estar en la situación 2 de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

- No ser titular de una jubilación o pensión.

- No ser un trabajador eventual, discontinuo, de temporada o doméstico.

Pasos para solicitar los Créditos ANSES:

1. Ingresar a MI ANSES con la clave de Seguridad Social.

2. Seleccionar la opción "Créditos trabajadores en relación de dependencia" en el menú de opciones.

3. Hacer clic en "Generar la solicitud".

4. Llevar el código de solicitud a una oficina de ANSES sin necesidad de cita previa para confirmar la identidad y finalizar el trámite.