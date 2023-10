Tras la corrida cambiaria, habló en Banda Ancha una autoridad del BCRA

Luego del gran repudio que generó una declaración de Javier Milei, en la que recomendó que no se renovaran los plazos fijos, Agustín D'Attellis, el director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) habló con Banda Ancha y dijo que “Argentina hoy no tiene las condiciones para que el dólar valga más de 1.000 pesos".

Luego de definir como “irresponsable” la actitud de Milei y de reiterar que con esas declaraciones sólo persigue beneficios personales, D’Atellis dijo que más allá de la incertidumbre que hay en el país, la situación puede mejorar. En este sentido, comentó que no hay que correr por dólares “por miedo”.

“Puede terminar perjudicado, son valores que no tienen correlato con la situación que tiene hoy Argentina”, agregó y resaltó "el sistema financiero tiene una solidez como no tuvo en la historia argentina".

Sobre esto agregó: “Los indicadores son muy sanos. De hecho, cuando fueron las declaraciones de Milei sacamos un comunicado y adjuntamos un informe del seguimiento del sector bancario”.

En este sentido dijo también que “el sistema esta sólido y el respaldo garantizado tanto en depósitos en pesos, como en dólares. Además, llevemos tranquilidad, el intento de desestabilización no se logró, porque no hubo una salida de depósitos”. También comentó que "no es cierto que haya una emisión descontrolada de pesos" y que actualmente esta no es la causa de la inflación.