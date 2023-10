Tras la corrida del dólar, bajaron las ventas y no hay precios en las ferreterías

A partir de la corrida cambiaria del martes, Juan Janavel, presidente de la Cámara de Ferreteros en la provincia de San Juan. charló con Cien por Hora sobre las complicaciones en su sector. De este modo, señaló que hay una significativa problemática con la falta de precios de muchos productos.

De acuerdo con lo que mencionó Janavel, "se está repitiendo lo mismo que en las PASO". En esta línea añadió que "en esta semana previa de las elecciones, también las fábricas, los cupos de venta se han restringido un poco, porque la grande distribuidora, o han restringido para poder ellos evaluar qué es lo que va a pasar después de las elecciones por el tema cambiario que hay de diferencia de precios".

Además dio a conocer que este panorama no debería afectarlos, sin embargo, al ser un año atípico, si sucede. "Con el tema de los precios, están variando día a día los precios, no tenemos un precio específico. Vamos a ver qué va a pasar la semana que viene también, a ver cómo va a seguir el tema cambiario del dólar oficial o el dólar blue", señaló.

Ante la incertidumbre, el no vender, el no entregar puede ser uno de los puntos destacables de lo que está sucediendo. También apuntó que "no hay ingreso en materia prima, por lo tanto, también la fábrica está desesperada por ese tema". A ello sumó que ellos deben seguir trabajando, porque "tenemos que solucionar el problema a los clientes. No podemos dejarlo así, no venderle y si no solucionarle, se rompe un caño del agua y lo tenés que solucionar, se quema un foco y lo tenés que cambiar, o sea, lamentablemente tenemos que seguir trabajando".

Otro e los datos que sumó Janavel es que con "las grandes industrias, que son las que le venden tanto a los municipios como también a las constructoras, que son los grandes costalones, ellos también creo que vamos a empezar a trabajar un poco con remito abierto, porque hay una incertidumbre de precios". Seguidamente, expresó "la fabrica no te está cerrando las listas de precios directamente, están abiertas, no saben ni cuándo van a cambiarlas o no, no te avisan previo".

Del mismo modo, aludió a que "las pocas rentas que ellos hacen y nosotros compramos es solamente de contado, no hay financiación, cero financiación. Tenemos que salir nosotros a palear esa situación, sí o sí". Cabe mencionar que el remito abierto quiere decir que se le coloque el precio del momento en que le vas a pagar y de contado. "No te están respetando tampoco los precios de la semana pasada o de hace 15 días que vos has hecho el presupuesto a las empresas", dijo.

En cuanto al ritmo de las ventas, dijo que "en las últimas semanas han disminuido bastante. Porque, bueno, no me quiero meter en temas políticos, pero, viste que dicen que hay que comprar divisas que invertir en otras cosas. Pero sí, se ha notado, se ha notado mucho la baja. Prácticamente lo que están comprando es lo que se está necesitando en este momento". También dijo que aún no ven soluciones a la vista.