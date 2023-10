Con el dólar rondando los $1000 ¿conviene vender o comprar dólares?

Esta semana, como parte de la corrida cambiaria, el valor del dólar blue superó los 1000 pesos argentinos. Debido a esto en la comunidad se generaron distintas dudas. Es oportuno ir a comprar dólares ahora, teniendo el temor de que con el paso de los días el valor siga subiendo, o si en realidad conviene vender la moneda extranjera aprovechando que el monto subió. Todos estos cuestionamientos fueron aclarados por un especialista.

Hernán Gil Forleo, economista y docente de la Universidad de Morón, habló con Diario 13 para despejar estas dudas que la ciudadanía tiene respecto a sus ahorros. Primeramente el educador bonaerense se refirió a si es una buena idea ir a cambiar pesos argentinos por la divisa estadounidense en este contexto.

¿Conviene comprar dólares en este momento?

'Si tenés que ir a comprar dólar billete tenés que considerar dos cosas. Estamos en época electoral y por lo que se está viendo habrá un cambio importante en la política económica del gobierno. Ese cambio se está reflejando en un tipo de cambio mayor. Los 5 candidatos prometieron cambios. El dólar de los mercados financieros va a estar entre los 800 y 920 pesos, el dólar blue mientras tengas un acto electoral no va a bajar de los 950 que es un piso. Cada uno tendrá que decidir, el dólar no va a volver más a 600 o 700 pesos en la cotización informal', expresó.

Básicamente, Gil Forleo se dirigió a aquellos que tienen la esperanza de que el valor baje para aprovechar en ese momento y hacer el cambio de divisas. Según el especialista muy probablemente esto no ocurra en el corto y mediano plazo, ya que hay un piso aproximado de 950 pesos argentinos, motivado por las elecciones y la posibilidad de que exista un ballotage.

Sumado a esto, una vez que ya haya un candidato que se haya establecido como el ganador del comicio, se deberá aguardar un tiempo prudencial para ver cual es el verdadero plan económico que quiera desarrollar.

'Lo que está sucediendo con el dólar es el componente incertidumbre. Como vieron todos en los debates presidenciales, han hablado mucho pero han dicho poco los candidatos. Algunos hablan de dolarizar la economía u otros del equilibrio presupuestario, pero no te dicen el como. Al no decirte como lo van a hacer hace que esa incertidumbre se traslade al precio del dólar. Siendo sinceros, hasta que no tengamos un candidato electo y esa persona diga qué va a hacer en materia de política económica, la incertidumbre se va a seguir trasladando al dólar', explicó.

Si ya tengo dólares ¿es conveniente venderlos ahora?

Por último, el docente universitario le habló a los ciudadanos que ya cambiaron dólares anteriormente y que están dudando si este es un buen contexto para venderlos. Acerca de esto el especialista les recomendó, sino surge alguna urgencia que les haga gastar este dinero, tener paciencia al menos hasta marzo del 2024 cuando el panorama económico esté un poco más claro por parte de la nueva gestión.

'Si tuviese 200 o 300 dólares en el bolsillo, yo no los toco. Al menos hasta que haya una exposición clara del candidato vencedor sobre qué haría en política económica, sea a través de una política fiscal concerniente al gasto y a los ingresos públicos, si va a seguir con esta estrategia de política monetaria, como va a hacer para acumular reservas, como van a seguir los acuerdos con los organismos internacionales que necesitan rediseñarse a partir del 10 de diciembre. En pocas palabras, si tengo 200 o 300 dólares en el bolsillo, yo no los toco', aconsejó.