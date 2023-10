ANSES aclaró que los bancos tienen el deber de pagar por ventanilla si así lo pide el beneficiario

En el marco de la entrevista que Raúl Romero, titular de ANSES en Rawson, brindó en Banda Ancha este jueves, aclaró que los bancos tienen el deber de pagar por ventanilla si así lo pide el beneficiario.

"En el refuerzo de ingresos se dispuso se va a pagar en una cuenta bancaria que cada titular tenga previamente en existencia y esto hace que no todos cobren en el mismo banco; no todos cobran en el Banco Nación o en Banco San Juan; si no que cada uno cobra donde ya tenía previamente realizada la apertura de una cuenta", explicó Romero.

Siguiendo su análisis dijo que "esto hace que exista una relación de entidad comercial, entidad bancaria, cliente el titular y no todo el banco tienen los mismo manejos operativos; algunos disponen de más cajas para atención, otros mandan a los titulares al sistema digital, de las aplicaciones".

"En este caso tratándose de una prestación de la seguridad social siempre el titular tiene la opción de elegir cobrar por cajero automático si tiene tarjeta, o también tiene la opción de poder ir a cobrar por ventanilla del banco y el banco debe respetarle esa voluntad", manifestó.

