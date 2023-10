Para un economista sanjuanino el domingo ‘no se votó economía’

De un lado un candidato a presidente economista, del otro el Ministro de Economía. En el medio el balotaje del 19 de noviembre, una inflación galopante y la incertidumbre de miles de argentinos y argentinas, que desean saber qué pasará con el país. Sobre esto, habló Mariano Cáceres, economista sanjuanino en su paso por Con todo al Aire.

Para este profesional de las finanzas, en las Generales del domingo el votante no votó economía, sino que una mayoría eligió a Sergio Massa por encima de Javier Milei, porque el candidato liberal que aspira al sillón de Rivadavia, no termina de ser claro a la hora de explicar el plan de dolarización, y como lao piensa mantener. Además, para muchos, dichos planes económicos son inviable.

Según señaló Cáceres, el que votó a Massa lo hizo sabiendo que no expuso el plan económico, puesto que se encargó de durante toda la campaña esconderlo. Por el lado de Patricia Bullrich, no había y si lo había estaba poco explicado por Carlos Melconian, quien tampoco la ayudó mucho a echar luz al asunto. Mientras que lo propuesto por Milei no terminaba de cerrar o de entenderse.

El joven economista no ocultó nada a los televidentes de Canal 13. Según su diagnóstico, el año que viene será duro desde el escenario económico. La Argentina tendrá un contexto inflacionario alto, y para ello, el ganador del balotaje, deberá actuar rápidamente cuidando que el precio de los alimentos no suba, para contentar al pueblo, pero a su vez, devaluar. ‘El gobierno que venga debe devaluar, realizar un corte del 5% del déficit, pero recortando donde menos duela’, señaló.

Cáceres aseguró que tanto el oriundo de Tigre como Patricia Bullrich, generaban confianza a los mercados, y no así Milei, puesto que no podía explicar su plan de dolarización, además de que lo ven inviable.

Sobre la situación del dólar, el economista local señaló que post-Generales se estabilizó el precio en lo que se palpa es una ‘tensa calma’. En ese sentido, Cáceres señaló que será importante la cintura de Massa para administrar los 6.500 millones de dólares que entregó Brasil al país. ‘No sé si e durarán una semana o hasta el balotaje, pero les conviene que lleguen con estos dólares’.

Por último, el profesional adelantó que el 2024 será un año de inflación fuerte, elevada. En ese marco, no desaconsejó para nada la actitud preventiva de estoquearse de alimentos por si la economía, con sus precios se disparan.